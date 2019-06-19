Троє росіян та українець: спільна слідча група назвала перших чотирьох підозрюваних у справі про збиття малазійського «Боїнга»

У Нідерландах почалася презентація нових висновків розслідування Спільної слідчої групи щодо збиття малазійського літака «Боїнг-777».

Як заявили під час презентації висновків розслідування, підозрюваними є троє росіян: Ігор Гіркін (прізвисько «Стрєлков»), Сергій Дубинський (прізвисько «Хмурий»), Олег Пулатов («Гюрза» і «Халіф»), та громадянин України Леонід Харченко.

Ці ж імена були в переліку тих, кого назвали автори розслідування проекту Bellingcat.

«Прокурорська служба звинувачує цих чотирьох в тому, що їхні дії призвели до того, що було збито рейс MH-17. Самі вони не брали участі в боях, але є підозра, що вони тісно співпрацювали, щоб отримати пускову установку і збити літак. Тому їх можна вважати підозрюваними», – сказав представник ССГ.

Літак «Боїнг-777» авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 із нідерландського Амстердама в малайзійський Куала-Лумпур, був збитий над зоною російської гібридної агресії на сході України 17 липня 2014 року. Загинули 298 людей – усі, хто був на борту. За згодою України, на території якої сталася трагедія, міжнародне розслідування – як технічне, так і кримінальне – очолили Нідерланди, громадян яких було найбільше серед загиблих.

Перше з розслідувань – технічне, Ради розслідувань у справах безпеки Нідерландів – встановило, що літак був збитий ракетою зенітно-ракетного комплексу «Бук», запущеною з підконтрольної на той час російським гібридним силам території Донбасу. Друге, кримінальне розслідування міжнародної Спільної слідчої групи, також дійшло висновку, пускова установка ЗРК «Бук», ракетою з якої збили літак рейсу MH17, належала 53-й зенітній ракетній бригаді зі складу Збройних сил Росії, була доставлена з Росії на окуповану частину Донбасу, звідти здійснила пуск ракети, а після збиття з неї авіалайнера повернута назад до Росії.

У світі вже не раз закликали Росію визнати свою відповідальність за збиття літака. Росія постійно заперечує всі результати розслідування.