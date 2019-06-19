Спільна слідча група оголошує нові дані розслідування щодо катастрофи «Боїнга-777» (трансляція)

Спільна слідча група 19 червня оголосить нові результати своєї роботи – спершу родинам загиблих у літаку, потім громадськості. Що саме буде оголошено, в цьому органі розслідування заздалегідь не повідомили.

Спільна слідча група працює в Нідерландах, громадян яких було найбільше у збитому літаку – 193. У групі, крім нідерландців, працюють представники Бельгії, Австралії і Малайзії, що теж втратили в ньому своїх громадян, і України, на території якої був здійснений напад на літак.

Трансляція «Настоящего времени» – проекту Радіо Свобода у співпраці з «Голосом Америки».

Раніше проект журналістських розслідувань Bellingcat оприлюднив свої дані щодо причетних до збиття «Боїнга».

Літак «Боїнг-777» «Малайзійських авіаліній», що виконував рейс із Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий над зоною збройного конфлікту на сході України 17 липня 2014 року. Загинули 298 людей – усі, хто перебував на борту.

Міжнародна слідча група під керівництвом прокуратури Нідерландів оголосила перші попередні офіційні підсумки розслідування. У доповіді йдеться про те, що зенітно-ракетна установка «Бук», із якої збили «Боїнг», була доставлена на територію України з Росії. Місце пуску ракети – селище Первомайське, яке перебувало під контролем проросійських сепаратистів. До числа підозрюваних, згідно з доповіддю, входять близько 100 осіб.

У Кремлі заявили, що доповідь не можна вважати «остаточною правдою», а висновки слідчих у Москві назвали «попередніми». У МЗС Росії назвали доповідь «упередженою».