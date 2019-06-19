Справа MH17: СБУ оголосила про підозру чотирьом особам, імена яких оголосили слідчі JIT

Слідчі Головного слідчого управління СБУ під процесуальним керівництвом Генпрокуратури склали повідомлення про підозру чотирьом особам у кримінальному провадженні, зареєстрованому 17 липня 2014 року за фактом збиття пасажирського літака «Боїнг 777» (рейс MH-17) авіакомпанії «Малайзійські авіалінії».

Це ті четверо осіб, імена яких оприлюднило 19 червня міжнародне розслідування, Спільна слідча група (JIT).

Підозри оголошені

- громадянину Російської Федерації Гіркіну І.В. у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 258 КК України;

- громадянину Російської Федерації Дубінському С.М. у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 258 КК України;

- громадянину Російської Федерації Пулатову О.Ю. у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 258 КК України;

- громадянину України Харченку Л.В. у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 258 КК України.

Літак «Боїнг-777» авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 із нідерландського Амстердама в малайзійський Куала-Лумпур, був збитий над зоною російської гібридної агресії на сході України 17 липня 2014 року. Загинули 298 людей – усі, хто був на борту. За згодою України, на території якої сталася трагедія, міжнародне розслідування – як технічне, так і кримінальне – очолили Нідерланди, громадян яких було найбільше серед загиблих.

Перше з розслідувань – технічне, Ради розслідувань у справах безпеки Нідерландів – встановило, що літак був збитий ракетою зенітно-ракетного комплексу «Бук», запущеною з підконтрольної на той час російським гібридним силам території Донбасу. Друге, кримінальне розслідування міжнародної Спільної слідчої групи, також дійшло висновку, пускова установка ЗРК «Бук», ракетою з якої збили літак рейсу MH17, належала 53-й зенітній ракетній бригаді зі складу Збройних сил Росії, була доставлена з Росії на окуповану частину Донбасу, звідти здійснила пуск ракети, а після збиття з неї авіалайнера повернута назад до Росії.

У світі вже не раз закликали Росію визнати свою відповідальність за збиття літака. Росія постійно заперечує всі результати розслідування.