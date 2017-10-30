Після полону – в СІЗО. Сповідь підозрюваного у держзраді українського полковника Без’язикова

Полковник української армії, якого витягли з полону бойовиків, а потім звинуватили в державній зраді. Іван Без’язиков вже майже рік перебуває за ґратами – в Лук’янівському СІЗО. Журналісти проекту Радіо Свобода Донбас.Реалії два місяці намагалися домогтися дозволу на інтерв’ю, отримали згоду суду і Міністерства юстиції, але в підсумку цього виявилося недостатньо. Проте змогли передати питання Без’язикову в СІЗО і отримати відповіді. Ексклюзивне інтерв’ю полковника, який, за даними українського слідства, був одним з керівників розвідуправління угруповання «ДНР».

Чому Івана Без’язикова звільнили з полону, представили президенту України, а потім відправили за ґрати? Деталі кримінальної справи і ексклюзивне інтерв’ю Донбас.Реалії.

Відповідь Івана Без’язикова, яку він написав у Лук’янівському СІЗО – 13 сторінок тексту. Полковник розповідає Донбас.Реалії свою версію того, як він потрапив в полон, в яких умовах перебував у Донецьку і що тепер: коли після полону бойовиків потрапив в українське СІЗО.

Серпень 2014-го, село Степанівка Донецької області. Артилерія бойовиків розбиває колону українських військових.

Іван Без’язиков в той час – начальник розвідки 8-го армійського корпусу та один з головних військових начальників в секторі «Д» – на кордоні з Росією.

16 серпня він і ще двоє військовослужбовців вирушають до бойовиків на переговори, щоб забрати тіла загиблих під Степанівкою. І потрапляють в полон.

Відповідь Івана Без’язикова:

На підконтрольну Україні територію Іван Без’язиков повернувся через 23 місяці – у червні 2016 року. А вже в грудні його відправили в український слідчий ізолятор.



«Перейшов фактично на сторону незаконних збройних формувань і працював на них», – заявили в СБУ.

На посаду заступника начальника розвідуправління угруповання «ДНР», за даними слідства, Без’язиков заступив 25 серпня 2014 року. Тобто на 10-й день після потрапляння в полон. Керував цим підрозділом бойовик «Хмурий» – той самий, який значиться в списку причетних до катастрофи малазійського «Боїнга».

Відповідь Івана Без’язикова:

Маргарита Без’язикова показує записи, які її чоловік робив у Донецьку. Розповідає: полковник вийшов на зв’язок через два тижні після того, як потрапив в полон. Потім листування стало більш-менш регулярним.

Я ніколи не приховувала, так, він виходив в соціальні мережі

«Я ніколи не приховувала, так, він виходив в соціальні мережі «Вконтакте». І він цього не приховував, і він в СБУ все розповів, що була можливість листуватися і він її використовував», – розповідає дружина Маргарита Без’язикова.

Листування подружжя Без’язикових в соціальній мережі:

Тепер це листування – частина доказів у кримінальній справі. Спілкувалися Без’язикови використовуючи вигадані імена.

Згідно із листуванням, оприлюдненим у суді, полковник Без’язиков запрошував дружину в Донецьк, обіцяв машину і охорону.

Листування подружжя Без’язикових в соціальній мережі:

Пан Без’язиков ні в якому полоні не перебував, його переміщень ніхто не обмежував. Я думаю, ви погодитесь, що особа, яка перебуває в полоні не п’є пиво з рибою

«Пан Без’язиков ні в якому полоні не перебував, його переміщень ніхто не обмежував. Я думаю, ви погодитесь, що особа, яка перебуває в полоні не п’є пиво з рибою, не ходить в баню, не може надати гарантій безпеки своїй дружині», – зауважує заступник начальника відділу Генеральної прокуратури України Олег Пересада.

Але Маргарита Без’язикова запевняє: в той час від імені полковника їй також писали бойовики. І саме вони закликали її до Донецька.

Що стосується того, що мене затягували туди – я говорила про це, я просила допомоги в СБУ

«Про пиво – я не пам’ятаю цього, я не пам’ятаю цього. Що стосується того, що мене затягували туди – я говорила про це, я просила допомоги в СБУ. І саме в СБУ мені казали: листуйтеся, пишіть, пишіть, що ви не можете приїхати, що ви там, ну захворіли. Вдавайте, що ви вірите, що вам пише ваш чоловік», – згадує Без’язикова.



Крім листування, є в справі і телефонні розмови. Згідно з ними, Без’язиков виконує доручення і сам віддає накази бойовикам.



«Якщо там якісь відомості, сказані в тих розмовах, можуть завдати шкоди хоч одному військовослужбовцю української армії. Якщо вона була нанесена, я готовий тоді тут ось дійсно сісти на 10 років і сидіти. Жодна моя дія під час перебування в полоні не принесла шкоди жодному військовослужбовцю української армії, жодному українському громадянину», – заявив під час суду Іван Без’язиков.

Але в матеріалах справи є свідчення інших українських військових, які були в полоні. Ще в грудні минулого року на них посилалися в СБУ.

«Це я цитую зі свідчень звільненого нашого хлопця: «намагалися схилити мене перейти на сторону «ДНР». При цьому Без’язиков запропонував посаду замкомандира загону. Під час бесіди Без’язиков поводив себе вільно, був одягнений у військову форму Російської Федерації та мав при собі зброю», – звітував у 2016 році керівник апарату голови СБУ Олександр Ткачук.

Я не вважаю, що це правильний вихід – померти героїчно, тому що значно важче залишитися живим

«З першого дня моя форма, в якій я ходив, просто була розірвана. Ну в підсумку вийшло так, що чистіший, більш новий одяг, в який можна було переодягтися, був наданий мені російського зразка. Ти коли перебуваєш в полоні, ти собі не належиш. Ти можеш або виконувати їхні вимоги, ну або героїчно померти. Я не вважаю, що це правильний вихід – померти героїчно, тому що значно важче залишитися живим», – пояснив Іван Без’язиков.

Справа Івана Без’язикова вже в суді. Саме там ми змогли записати його відеокоментарі. На повноцінне інтерв’ю в СІЗО дали згоду суд і Мін’юст.

Але в підсумку Центральне управління з питань виконання покарань нам відмовило. Письмово, так і не назвавши причину. Сам Без’язиков в написаних для Донбас.Реалії відповідях заявив: не шкодує про те, що повернувся на підконтрольну Україні територію.

Відповідь Івана Без’язикова:



Якщо суд визнає Івана Без’язикова винним у державній зраді, йому загрожує до 15 років в’язниці з конфіскацією майна.

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