Протитанковий голод ЗСУ. Чим Україна може вдарити по російських гідридних силах?

Протитанковий голод української армії. Сучасні розробки «Укроборонпрому» – комплекси «Стугна» і «Корсар» – повинні замінити в Збройних силах України застарілі радянські керовані ракети. Але переозброєння йде повільно, хоча один з новітніх протитанкових ракетних комплексів вже встигли випробувати на Донбасі. Що загрожує танкам російських гібридних сил, з’ясували журналісти проекту Радіо Свобода Донбас.Реалії.

Керовані ракети української армії проти танків бойовиків. Альтернатива радянській зброї. В чому українські протитанкові ракетні комплекси (ПТРК) можуть дати фору американським? Чому новітні українські розробки з виставки їдуть… на виставку? А в армію потрапляють невеликі партії?

Сучасні розробки «Укроборонпрому» – протитанкові комплекси «Корсар» і «Стугна».

«Джойстиком, як у звичайній комп’ютерній грі, його завдання просто навести на ціль і утримувати марку на цілі, ракета зробить сама все необхідне, щоб потрапити в ціль», – так презентували переносний пульт управління комплексу «Стугна».

Він дозволяє оператору робити постріл, перебуваючи на відстані до 50 метрів від самої ракети.

«Дистанційне керування забезпечує безпеку стрілка при відповідному вогні, а також його спокій при наведенні. І взагалі це підтверджено практикою», – розповідає генеральний конструктор Державного київського конструкторського бюро «Промінь» Олег Коростельов.

Щонайменше в районі Авдіївки і Світлодарської дуги «Стугну» використовували в бойових умовах. Про це в соцмережах писали волонтери і самі військовослужбовці.

Про те, що «Стугна» вже на Донбасі, вперше оголосили навесні 2015-го. Тоді на випробуваннях протитанкової зброї президент України заявив про розміщення комплексів на окремих танконебезпечних напрямках.

«Зробити все можливе для того, щоб скоротити відстань між виробництвом. І час поки ці найсучасніші зразки надійдуть до українського війська», – сказав президент України Петро Порошенко.

Але через два з половиною роки рахунок нових ПТРК в Збройних силах України все ще йде на десятки. За інформацією Донбас.Реалії, в оборонзамовленні на цей рік було передбачено лише 7 комплексів «Стугна».

Закуповуються в достатній кількості і ракети, і «Стугни», і комплекси

«Інформація у вас невірна, закуповуються в достатній кількості і ракети, і «Стугни», і комплекси. Не можна одразу закуповувати комплекс у великих кількостях, треба спочатку подивитися, як воно піде у військах. Війська дають свої певні зауваження до комплектації комплексу, що туди треба додати», – каже начальник служби ракетно-артилерійського озброєння Збройних сил України Володимир Ковтун.

Фактично керівництво Генштабу примушувалося до того, щоб воно вносило в плани закупівель ПТРК українського виробництва

«Фактично керівництво Генштабу примушувалося до того, щоб воно вносило в плани закупівель ПТРК українського виробництва. Один з аргументів, які висувають військові, як не дивно, – це те, що якраз може бути психологічна боязнь особового складу використовувати ці ПТРК в очікуванні удару у відповідь», – зазначає член комітету Верховної Ради України з питань нацбезпеки і оборони Дмитро Тимчук.

Необхідність тримати мішень на прицілі під час польоту ракети – головне, що ріднить українські ПТРК з радянськими. Правда, наведення вже йде не по дротах, а по лазерному променю.

«Система малогабаритна, мало споживає потужності, дальність наведення 2,5 кілометри» – показує прилад наведення до ПТРК «Корсар» начальник спеціального конструкторського технічного бюро приладобудування «Ізюмського приладобудівного заводу» Микола Корсун.

Комплекс ЗСУ офіційно прийняли на озброєння в кінці серпня.

«При повній відсутності видимості управління ми втрачаємо, але дими бойові – ракета проходить, управління вона не втрачає і в принципі своє завдання виконує», – каже Корсун.

У пресі «Корсар» поспішили назвати аналогом американського «Джавеліна». Дальність ураження цілей ідентична – до двох з половиною кілометрів. Але ракета американського ПТРК оснащена інфрачервоною головкою самонаведення. Це, на відміну від українських комплексів, дозволяє відразу після пострілу змінити вогневу позицію, тобто «вистрілити і забути».

Значно дорожчий один пуск «Джавеліна», ніж, наприклад, того ж «Корсара» чи «Стугни»

«Значно дорожчий один пуск «Джавеліна», ніж, наприклад, того ж «Корсара» чи «Стугни», на порядок дорожчий. Плюс те, що необхідна умова, це теплова контрастність, тобто на 15 градусів температура цілі має бути вищою за температуру навколишнього середовища», – зазначає Володимир Ковтун.

Бойовики фактично на всіх ділянках фронту з початку року використали танки

«Бойовики фактично на всіх ділянках фронту з початку року використали танки, вони просто розуміють свою безкарність. Тобто те, що можна виїжджати, спокійно відкривати вогонь по позиціях українських військ з дуже малою вірогідністю того, що буде у відповідь вогонь, який зашкодить або виведе з ладу танки бойовиків», – наголошує Дмитро Тимчук.

І якщо вплинути на отримання «Джавеліна» Україні не під силу, то ігнорування власних розробок викликає низку запитань. «Донбас.Реалії» поставили їх міністру оборони. Відповідь: тепер, після випробувань і доопрацювань, ПТРК в армії буде більше.

Плануємо значно збільшити замовлення «Стугн», «Корсарів»

«Навіть у цьому році ми внесли зміни до державного оборонного замовлення і плануємо значно збільшити замовлення «Стугн», «Корсарів», зараз я сподіваюсь, що і інших протитанкових засобів», – відповів міністр оборони України Степан Полторак.

Ці 10 танків в районі окупованої Горлівки – свіжа ілюстрація того, що танки залишаються одним з головних знарядь бойовиків. Волонтери «Армії SOS» в кінці вересня зафіксували бронетехніку бойовиків в 16 кілометрах від лінії розмежування. Замість дозволених мінськиими домовленостями 25.

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