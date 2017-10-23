Скрипка Страдіварі, наркотики і тисячі доларів. Що везуть на окупований Донбас?

Наркотики, антикваріат і десятки тисяч доларів. Це, мабуть, головні знахідки українських прикордонників на КПВВ «Майорськ». Список того, що можна перевозити через лінію розмежування затверджений профільним міністерством. У ньому близько двадцяти різновидів продуктів харчування, але до цього часу, наприклад, не було кави і чаю. Що і зараз лишається під забороною? Яким чином виявляють порушників, дізнавалися журналісти проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії».

Марихуана в бензобаку і десятки тисяч доларів в автомобільній покришці. Що везуть через лінію розмежування на Донбасі? «Починаючи від нижньої білизни і закінчуючи газовими балонами, їх всюди ховають», – каже інспектор прикордонної служби.

Чому навіть виноград виявився поза законом? І що відбувається з тими, у кого знаходять заборонений товар?

Контрольний пункт в’їзду-виїзду «Майорськ» оживає рівно о сьомій ранку. Українські прикордонники запускають перші машини, пішоходи шикуються в чергу. «У Радянському союзі тут було набагато краще» – нарікає пенсіонер.

Охочих потрапити на непідконтрольний Україні Донбас фіскали оглядають кожну сумку. «Дивляться що заборонено там, наприклад, алкоголь, наркотики», – пояснює жінка в черзі.

Валентина Григорівна отримала пенсію і тепер їде у Донецьк. У сумці, як зазвичай, продукти. «Як годиться – митний огляд, а як же? Ми перетинаємо кордон», – знизує плечима жінка.

«Поведінку людини, яка щось везе воно дуже часто, практично завжди, відрізняється від поведінки людини, який нічого не перевозить», – розповідає помічник начальника Краматорського прикордонного заводу Ігор Заруднєв.

Підозрюваних зазвичай більше – на лінії огляду автомобілів. Собака реагує або на зброю, або на наркотики. «Собака чітко відчуває, якщо ось цей лабрадор – взагалі сумнівів бути не може», – розповідають прикордонники.

Чоловіка ведуть на особистий огляд. «Зазвичай люди говорять, що не вживають, але ми більше віримо собаці», – каже інспектор прикордонної служби.

«Найчастіше це наркотичні засоби, легкі наркотики, але також іноді зустрічається і зброя. З останніх – це були заховані пластикові пляшки в бензобаку автомобіля заховані і собака зреагував», – каже Ігор Заруднєв.

З унікальних випадків – антикваріат: старовинні меч, ваги і компас XVIII століття намагалися вивезти з окупованого Луганська кілька тижнів тому.

А в травні прикордонники виявили скрипку Страдіварі, яку хотіли переправити в непідконтрольний Донецьк.

Затриманих передають поліції, вона ж проводить особистий огляд. Чоловіка, на якого відреагували собаки, в результаті відпустили. «У нього були залишки марихуани в кишені», – пояснює прикордонник.

Що можна перевозити через лінію розмежування?

«Я їхала якось і одна жінка везла валюту, уявляєте, багато, як не перевіряти? там же певна кількість», – із розумінням ставиться до роботи прикордонників Валентина Григорівна.

У списку дозволених товарів, наприклад, 26 найменувань продуктів.

Тільки зараз туди внесли чай і каву – не більше двох кілограм на людину. Крім цього – хліб, сало, свинина, телятина, молоко, сметана, овочі і фрукти.

У чинному на сьогодні переліку, на жаль, прописані конкретні найменування продуктів, а не групи продуктів

«У чинному на сьогодні переліку, на жаль, прописані конкретні найменування продуктів, а не групи продуктів. Наприклад, якби були прописані харчові продукти, то не виникало б проблемо з медом чи виноградом, який не фрукт, а ягода, ну і так далі. Тобто є дуже багато абсурдних ситуацій. Тому правильно було б прописати перелік заборонених товарів», – вважає керівник громадської організації «Донбас-SOS» Вадим Валько.

У цілому, через лінію розмежування можна перевозити не більше 75 кілограмів на суму до 10 тисяч гривень. Наприклад, максимум один фотоапарат, годинник, інвалідна коляска, два переносних музичних інструменти, 200 сигарет, один літр міцного алкоголю.

Список уніфікований, його фактично можна порівняти з тим переліком товарів, який використовується на державному кордоні

«Насправді список уніфікований, його фактично можна порівняти з тим переліком товарів, який використовується на державному кордоні», – каже заступник міністра з питань окупованих територій Георгій Тука.

Хто зриває відкриття нових КПВВ?

Це окупована частина Луганської області в районі Золотого. Відкриття тут ще одного КПВВ обговорюють вже майже два роки. В угрупованні «ЛНР» ніби як нарешті погодилися і навіть дорогу почали розміновувати.

Але в цю п’ятницю вже третя спроба провалилася. З окупованій території до українських прикордонників так ніхто і не прийшов.

«Неофіційно сторона «ЛНР» звернулась до представників моніторингової місії ОБСЄ і проінформували, що на сьогоднішній день вони не готові відкрити пункт пропуску у зв’язку з технічними обставинами, тобто неготове дорожнє покриття і відсутні умови для роботи представників «ЛНР», – пояснює заступник голови Луганської військово-цивільної адміністрації Юрій Клименко.

Чергову спробу відкрити дорогу на Первомайськ обіцяють зробити в листопаді. Золоте повинне стати першим автомобільним пунктом пропуску в Луганській області. Тут працює лише пішохідний КПВВ в Станиці Луганській. У Донецькій області, крім майорських, лінію розмежування можна перетнути в районі Мар’їнки, Новотроїцького та Гнутового.

«На сьогоднішній день, у людей, які живуть на території Луганської області, яка не контролюється зараз урядом, у них є всього лише два можливих варіанти: або через Донецьку область, або через територію Росії. Якщо вони їдуть через територію Росії, вони потрапляють під адмінвідповідальність за незаконний перетин кордону», – зауважує Георгій Тука.

Близько 40% людей, які проходять найближчим до Золотого КПВВ – «Майорськ» – жителі Луганської області. Пункт пропуску закінчує роботу о 18:30 і багато хто займають чергу ще з вечора. Юрій, наприклад, з прикордонного з Росією міста Довжанськ.

«І не тільки Золоте, добре б і на Щастя відкрили, щоб люди могли нормально хоч якось переміщатися. Бо це хіба можна вважати нормальним? Я ось сім’ю відправив, а сам буду ночувати, в Артемівську є родичі, поїхали туди дружина з дітьми ночувати», – розповідає житель Свердловська Юрій.

А вранці все закрутиться по-новому. Кожен день тільки в Майорську лінію розмежування перетинають понад дев’ять тисяч чоловік. Приблизно такі ж цифри і на чотирьох інших працюючих КПВВ.

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