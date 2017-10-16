Українізація «по-донбаськи»: курйози і успіхи

Українізація «по-донбаськи». Рекламні вивіски російською мовою замінити на українські вирішили в прифронтових містах. І навіть конкурс оголосили. Перемогла Дружківка. А мерії навіть приз дали – тридцять мільйонів гривень. Журналісти проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії» повернулися з Дружківки і враження від побаченого виклали у матеріалі.



Дружківка – невелике прифронтове містечко, в яке прийшла «лагідна українізація». Приватні підприємці повинні були змінити вивіски з російської мови на українську, але більшість заощадили і замінили усього одну літеру.

Операція «українізація» в місті пройшла на швидку руку.

«Ось – звичайна вивіска рекламна російською мовою, але видно, що слова просто позаклеювали. Тобто «игрушки» – «іграшки», – каже громадський активіст Віктор Сотніков.

Тут багато російськомовних людей, вони просто перекладали з російської на українську, але це було дуже незграбно

Місцевий активіст з’ясував: підприємці змінювали назви за свій рахунок. Тому економили, як могли.

«Є казуси, наприклад, тут багато російськомовних людей, хтось погано знає українську мову, і вони просто перекладали з російської на українську, але це було дуже незграбно», – додає громадський активіст.

Літери на вивісках ліпили абияк. Щось додавали, щось віддирали. Деякі просто забрали незручну російську літеру «ы». Заміть «джинсы» – отримали «джинс».

А на цій вивісці з назвою «Элит» дісталося двічі. Першу літеру просто розгорнули в протилежну сторону, а російській літері «и», щоб отримати «і», відрізали все зайве.

Це моя помилка, я закінчувала школу в Баку

«Це моя помилка, я закінчувала школу в Баку. У російській школі», – пояснює власниця магазину.

У представника рекламної фірми – тепер робота над помилками: «Треба всю вивіску міняти. Однією буквою не обійдешся. А за це ж колись були гроші заплачені. Підприємців теж можна зрозуміти».

Перше місце в хіт-параді ляпів зайняла ось ця вивіска. Але «улыбка» так і не стала «усмішкою». І тоді вирішили – краще взагалі її прибрати.

«Ми не хотіли її робити всією душею. Вони просто одну букву захотіли змінити. В результаті, їх змусили повністю зняти назву», – додає представник рекламної фірми.

В Хорватії втратили свою мову. А ми теж можемо втратити, треба переходити на українську

Одні містяни нововведення сприйняли з розумінням, інші – з негативом.

«Приміром, в Хорватії втратили свою мову. Говорять сербською. От і все. А ми теж можемо втратити свою мову, розмовляючи російською або суржиком. Треба переходити на українську», – вважає житель Дружківки Василь.

Змінили вивіски. А що це змінило? Люди як розмовляли російською, так і говорять

«Як ви мене примусите зараз розмовляти українською? Змінили вивіски. А що це змінило? Люди як розмовляли російською, так і говорять», – каже місцева жителька.

Але деякі підприємці Дружківки все ж підійшли до справи ґрунтовно, хоча і собі в збиток.

«Щоб поміняти всю вивіску, мені треба майже шість тисяч гривень. А одну буквочку я замінив, грубо кажучи, за 300 гривень», – пояснює бажання колег зекономити підприємець Сергій.

Попри конфузи і заміну назв поспіхом, Дружківка перемогла в конкурсі серед прифронтових міст. І міський бюджет поповнився на 30 мільйонів гривень – це приз від обласної ради. Гроші збираються витратити на ремонт доріг. А ось компенсувати підприємцям витрати на заміну вивісок не обіцяють.

«Це питання триває. Не так, що ми виграли і забули за цей момент. І комунальні підприємства, які цим займаються, вони продовжують цю роботу», – каже міський голова Дружківки Валерій Гнатенко.

А серед місцевих магазинів і кафе у виграші опинилися ті, хто з самого початку вигадав назву українською.

«У нас назва була українською мовою. А там далі – не знаю», – наполягає працівниця магазину.

Де ми живемо? В Україні?Так що ми українці

«Де ми живемо? В Україні? Чи де? Те, що ми іноді розмовляємо російською... А так, ми виросли, вивчилися де? В Україні. Тож ми – українці», – розмірковує житель Дружківки.

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