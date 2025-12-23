Трамп покликав Токаєва та Мірзійоєва на саміт «Групи двадцяти» до Маямі

Президент США Дональд Трамп запросив лідерів Казахстану та Узбекистану Касим-Жомарта Токаєва та Шавката Мірзійоєва на саміт «Групи двадцяти», який у 2026 році відбудеться в американському місті Маямі. Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.

Він повідомив, що під час телефонних переговорів разом з Токаєвим і Мірзійоєвим «обговорили важливість встановлення миру в конфліктах, що тривають, а також розширення торгівлі та співпраці між країнами».

Адміністрація Токаєва додала, що телефонна розмова з Трампом була «тривалою».

Токаєв, зокрема, підтвердив налаштованість на реалізацію угод, укладених під час візиту до Вашингтона в листопаді та саміту «Центральна Азія – США» і «підкреслив складність врегулювання українського конфлікту, де територіальне питання має домінантне місце і вимагає компромісів з обох сторін з урахуванням реальної ситуації «на полі».

На сайті президента Узбекистану йдеться, що Мірзійоєв і Трамп розглянули процес реалізації домовленостей, досягнутих на найвищому рівні, та перспективи розвитку узбецько-американських відносин стратегічного партнерства.

Для просування чинних та розробки нових проєктів створено Американсько-Узбецьку ділову та інвестиційну раду, триває робота із заснування спільного Інвестиційного фонду, делегації трьох областей Узбекистану відвідали США для налагодження співпраці з американськими штатами.

Мірзійоєв також запросив Трампа відвідати Узбекистан у зручний для американського лідера час. Аналогічне запрошення Трамп отримав і від Токаєва, який сказав, що подорож президента США може стати «історичною подією». Чинні президенти США ніколи не відвідували Центральної Азії.

Після повторного приходу Трампа до влади Сполучені Штати взяли курс на поглиблення політичного та економічного співробітництва з центральноазіатським регіоном, який Вашингтон розглядає як джерело критично важливих мінеральних ресурсів.

Інтерес Америки до багатих на сировину країн посилився після запровадження Китаєм, який має практично монопольне становище на ринку рідкісноземельних металів, обмежень на експорт цих елементів, що використовуються для виробництва високотехнологічної продукції.