Трамп і лідери країн Центральної Азії уклали кілька угод на саміті у Вашингтоні

Президент США Дональд Трамп представив торговельні й дипломатичні угоди, приймаючи 6 листопада у Вашингтоні п’ятьох лідерів країн Центральної Азії. У центрі уваги також були домовленості про видобуток рідкісноземельних металів.

Трамп на зустрічі з лідерами п’яти держав також заявив, що прагне зробити відносини США з Центральною Азією «міцнішими, ніж будь-коли», а президенти Казахстану, Киргизстану, Таджикистану, Туркменистану та Узбекистану вітали нову еру зв'язків.

«На жаль, попередні американські президенти повністю нехтували цим регіоном», – відзначив Трамп, наголосивши, що «розуміє важливість цього регіону», але «багато людей цього не знають».

Перед початком робочої вечері Казахстан оголосив про велику угоду зі Сполученими Штатами для розробки одного з найбільших у світі родовищ вольфраму. Згідно з угодою, американська компанія Cove Kaz Capital Group отримає 70-відсоткову частку в підприємстві разом з казахстанською державною гірничодобувною компанією, її вартість оцінюється в 1,1 мільярда доларів. Експортно-імпортний банк США надіслав лист про зацікавленість у фінансуванні цього проєкту на суму 900 мільйонів доларів.

Серед інших результатів саміту є домовленість про продаж до 37 літаків Boeing національним авіакомпаніям Казахстану, Таджикистану та Узбекистану. Казахстан також оголосив про підписання понад 30 угод з американськими компаніями на суму 17,2 мільярда доларів.

Казахстан також заявив, що очікує приєднання до Авраамічних угод, які під проводом США передбачають співпрацю між Ізраїлем та арабськими й мусульманськими країнами.

Американські чиновники заявили, що саміт має на меті сигналізувати про нові зобов’язання США щодо більш стабільної взаємодії з Центральною Азією.

Центральна Азія прагне збалансувати свої торговельні та безпекові відносини, в яких домінують Китай та Росія, шляхом поглиблення зв’язків зі Сполученими Штатами.

Угоди з країнами Центральної Азії укладені після того, як США та Китай на зустрічі Трампа і Сі Цзіньпіна наприкінці жовтня домовилися про перемир’я в торговельній війні, одним із елементів якої є конкуренції між Сполученими Штатами та Китаєм на ринку рідкісноземельних елементів. Домовленості Трампа і Сі передбачають річну паузу в деяких експортних обмеженнях Китаю на рідкісноземельні елементи.

На Китай припадає майже 70% світового видобутку рідкоземельних елементів, Пекін контролює приблизно 90% їхньої переробки.

Рідкісноземельні метали – це 17 елементів, що широко використовуються в багатьох галузях, від вітрових турбін до смартфонів і двигунів винищувачів.