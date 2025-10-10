Трамп погрожує Китаю митом через рідкісноземельні метали

Президент США Дональд Трамп погрожує підвищити мита на товари з Китаю та скасувати зустріч із головою КНР Сі Цзіньпіном після того, як Пекін посилив контроль за експортом рідкісноземельних металів.

Трамп написав у своїй соцмережі Truth, що Китай розсилає іншим країнам листи, в яких повідомляє про плани запровадити експортний контроль на кожний елемент виробництва, пов’язаний із рідкісноземельними металами.

«Наші відносини з Китаєм протягом останніх шести місяців були дуже добрими, що робить цей крок у сфері торгівлі ще більш несподіваним», – написав американський президент.

За його словами, до США звернулися країни, «вкрай обурені цією величезною торговельною ворожістю, яка виникла на порожньому місці».

«Я мав зустрітися з головою Сі за два тижні на саміті АТЕС у Південній Кореї, але тепер, схоже, для цього немає жодних підстав», – написав Трамп. Він також додав, що один із заходів, до яких можуть вдатися США, – це «значне підвищення» мит на китайські товари.

9 жовтня уряд Китаю оголосив про посилення експортного контролю щодо рідкісноземельних металів. Тепер експортної ліцензії вимагають навіть незначні кількості цих металів – якщо на них припадає щонайменше 0,1% вартості товару. Йдеться також про експорт технологій, пов’язаних із видобутком, плавкою та поділом рідкісноземельних металів.

Навесні Трамп неодноразово підвищував мита на китайські товари, досягнувши піку 145%. Пекін у відповідь підвищив власні мита на американський експорт до 125%. Однак переговори між офіційними особами двох країн призвели до зниження мит та поліпшення відносин між Вашингтоном та Пекіном.