В окупованому Криму вперше з 2014 року помітили китайське судно. Що це означає?

В окупованому Криму помітили китайське судно Heng Yang 9. Це сталося вперше з 2014 року, коли кримські порти опинилися під санкціями через російську анексію півострова, стверджує влада України. Що це означає і навіщо китайське судно ходить до Криму, з'ясовували журналісти проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Контейнерне судно Heng Yang 9 вдалося зафіксувати біля берегів Криму за допомогою супутникових знімків та радіолокаційних даних транспондерів, оскільки воно намагалося приховувати свої візити на підсанкційну територію.

Без радарів і зайвих очей

Судно Heng Yang 9 за останні кілька місяців було помічене в окупованому Криму щонайменше тричі: 19–22 червня та 15 серпня, пише Financial Times з посиланням на українську владу.

Китай не підтримав санкції проти Росії, але його комерційні судна раніше уникали кримських портів

За його даними, цей контейнеровоз відвідував Кримський півострів і протягом двох тижнів у вересні. При цьому, перебуваючи в Чорному морі, судно намагалося приховати свої пересування, передаючи неправдиві координати, пише видання. Згідно з даними транспондера, судно прямувало до російського порту «Кавказ», але в результаті опинилося в Севастополі. Це вдалося з'ясувати завдяки супутниковим знімкам.

«Китай не підтримав санкції проти Росії, але його комерційні судна раніше уникали кримських портів», – зазначають у FT.

Завантаження Heng Yang 9 у Доковій бухті Севастополя зафіксував телеграм-канал «Крымский ветер». На його фото помітно, що назву судна закрито білою тканиною.

До такого способу маскування під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну почали вдаватися російські судна при заході до Криму з вантажами з окупованих Росією регіонів України. Так вони намагаються уникнути фото- та відеофіксації свого перебування в підсанкційних портах Кримського півострова.

За даними української влади, які наводить Financial Times, після стоянки в Криму Heng Yang 9 відправлявся до Туреччини та Єгипту.

На інформації сервісу MarineTraffic, що відстежує пересування суден у реальному часі, 24 вересня Heng Yang 9 також перебувало біля узбережжя Туреччини.

Heng Yang 9 курсує під прапором Панами та належить китайській судноплавній компанії Guangxi Changhai Shipping Company, яка базується в Гуансі-Чжуанському автономному районі на півдні Китаю.

Згідно з китайським сервісом даних про судна, 140-метрове контейнерне судно Heng Yang 9 було побудоване у червні 2012 року. Воно прописане на верфі Ningbo Donghe Shipyard у китайській провінції Чжецзян.

Публічної позиції судновласника Heng Yang 9 наразі немає. Крим.Реалії готові оприлюднити її, якщо вона буде надана.

«Контейнерна лінія для вантажів з окупації»

Судно Heng Yang 9 біля берегів Криму у травні цього року помітив розслідувальний проєкт SeaKrime українського Центру «Миротворець». Тоді вдалося зафіксувати його переміщення, говорить журналістка розслідувального проєкту SeaKrime центру «Миротворець» Катерина Яресько.

Біля причалу в Севастополі накопичувалися контейнери. І потім туди прийшло це судно і їх забрало

«Ми зафіксували це судно у травні. Воно заходило до Севастополя. Звернули на нього увагу, оскільки дуже давно у Криму не було контейнерних перевезень. Як правило, в контейнерах перевозять якесь обладнання, зброю, якісь непрості вантажі. Ми за допомогою супутникових знімків зафіксували, що біля причалу в Севастополі накопичувалися контейнери. І потім туди прийшло це судно і їх забрало», – розповіла вона Крим.Реалії.

За словами Катерини Яресько, Heng Yang 9, як правило, приходило до Криму з Александрії (Єгипет), заходячи дорогою до портів Туреччини.

Потім воно прямувало до Новоросійська (РФ), розвантажувало там контейнери і відправлялося до Севастополя, де забирало контейнери та вивозило їх до Александрії. Таким чином «функціонує повноцінна контейнерна лінія», говорить журналістка.

Британське видання Lloyd's List пише, що в контейнерах Heng Yang 9 «на експорт пішла продукція з тимчасово окупованого Донбасу, доставлена до порту залізницею, що суперечить резолюції Міжнародної морської організації від 2023 року».

Перевірити цю інформацію в умовах бойових дій між Україною та РФ неможливо.

Китайське контейнерне судно, нагадаємо, помітили біля берегів Криму після того, як Росія запустила залізничну гілку «сухопутного коридору» через окуповані Росією регіони України. Вона дає можливість доставляти до РФ вантажі з окупованих частин Донецької та Херсонської областей.

Що думає Китай?

Процеси на офіційному рівні вже запущені

Чи має поява приватного китайського контейнеровоза стосунок до політики Китаю щодо окупованих Росією територій України, поки що невідомо.

«За фактом заходу до Криму одного китайського судна не можна говорити про політику держави. Ми побачимо її, коли буде реакція на публікації про це в ЗМІ. Дипломатичні відомства України в Китаї вже відреагували на це. Процеси на офіційному рівні вже запущені. Подивимося, якою на них буде реакція», – говорить Катерина Яресько.

Уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк заявив, що посольство України в Китаї обговорило цей інцидент із представниками МЗС Китаю, «висловивши рішуче несхвалення у зв'язку з цим інцидентом».

За його словами, у МЗС Китаю відповіли, що громадянам і компаніям цієї країни рекомендується уникати контактів з окупованими територіями України.

Заступник міністра закордонних справ Китаю Ма Чжаосюй наприкінці серпня назвав відносини з Росією «найстабільнішими і найбільш стратегічно важливими» серед усіх відносин Пекіна «з великими державами».

Президент України Володимир Зеленський раніше заявив, посилаючись на дані СБУ та української розвідки, що Китай постачає до РФ порох та артилерію під час її повномасштабного вторгнення в Україну.

У МЗС КНР назвали «безпідставними» заяви про постачання зброї Росії.

У липні Reuters повідомляв, що Китай таємно постачає до Росії через підставні компанії двигуни під маркуванням «промислові холодильні установки». Таке обладнання використовується для виробництва дронів.

У МЗС Китаю заявили, що не знають про це, та запевнили, що країна «контролює експорт товарів подвійного призначення, згідно із законодавством КНР та міжнародними зобов'язаннями».