Пекін відреагував на заяву Зеленського щодо залежності Росії від Китаю

Пекін відреагував на заяву українського президента Володимира Зеленського в ООН щодо залежності Росії від Китаю.

«Китай завжди займав чітку позицію щодо кризи в Україні. Від початку Китай дотримувався об’єктивної і справедливої позиції та сприяв переговорам про мир. Це зрозуміло всім сторонам», – заявив на брифінгу речник Міністерства закордонних справ Го Цзякунь.

На засіданні високого рівня Ради безпеки ООН щодо України 24 вересня Зеленський заявив, що Китай, від якого зараз, за його словами, «повністю залежить» Росія, може змусити Кремль зупинити війну проти України, але «занадто часто мовчить».

«Китай теж тут представлений. Могутня країна, від якої зараз повністю залежить Росія. Якби Китай справді хотів припинити цю війну, він міг би змусити Москву зупинити вторгнення. Без Китаю путінська Росія ніщо. Але Китай занадто часто мовчить і тримається осторонь замість активних дій заради миру», – заявив Зеленський.

Китай позиціонує себе як нейтральну сторону у війні РФ проти України і заявляє, що не надає військової допомоги жодній зі сторін, на відміну від США та інших західних країн. Але Пекін залишається близьким політичним і економічним союзником Росії, і члени НАТО називають Китай «вирішальним посібником» війни, яку він ніколи не засуджував.

КНР продовжує активні контакти з Москвою. Лідери двох країн, Володимир Путін та Сі Цзіньпін, зустрічалися десятки разів і підписали угоду про стратегічне партнерство без обмежень у лютому 2022 року, менш ніж за три тижні до того, як Росія розпочала повномасштабне військове вторгнення в Україну. Китай є найбільшим торговельним партнером Росії, що допомагає їй подолати наслідки західних економічних санкцій.

Проєкт «Схеми» (Радіо Свобода) в одному зі своїх розслідувань розповідали, як Китай став єдиним постачальником у РФ низки рідкісних металів для виробництва зброї після введення західних санкцій.



