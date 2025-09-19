Нові докази співпраці Москви і Пекіна: як китайські військові університети допомагають Росії компенсувати вплив санкцій?

Нове дослідження, з яким ознайомилося Радіо Свобода, показує, що провідні китайські університети, пов'язані з оборонним сектором країни, значно розширили свої науково-дослідні партнерські відносини з російськими установами, надаючи Москві доступ до нових технологій і знань, які можуть допомогти протидіяти західним санкціям, запровадженим після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Попередні висновки, зібрані Австралійським інститутом стратегічної політики (ASPI) та підтверджені Радіо Свобода, показують, що всі 68 китайських університетів, які офіційно визначені як частина оборонної системи країни або перебувають під наглядом оборонного відомства, з 2019 року «поглибили або значно поглибили» свої наукові зв'язки з Росією.

Ця зростаюча співпраця може надати Москві розширений доступ до стратегічних технологій з військовим застосуванням, в яких Китай є світовим лідером, а Пекіну – доступ до досліджень і розробок у таких ключових секторах, як виробництво авіаційних двигунів, де Росія залишається передовою країною, зазначила головна авторка дослідницького проєкту.

Це може побічно сприяти війні Росії в Україні, надаючи доступ до інновацій та ноу-хау, які допомагають компенсувати вплив від західних санкцій та експортного контролю

«Це все університети, пов'язані з обороною або критичною екосистемою технологій подвійного призначення в Китаї, – сказала в інтерв'ю Радіо Свобода Бетані Аллен, керівниця відділу розслідувань щодо Китаю в ASPI. – Це може побічно сприяти війні Росії в Україні, надаючи доступ до інновацій та ноу-хау, які допомагають компенсувати вплив від західних санкцій та експортного контролю».

Поглиблення співпраці між Пекіном і Москвою в галузі вищої освіти є ще однією стратегічною сферою, в якій відносини між цими країнами розширилися за президентства Володимира Путіна в Росії та Сі Цзіньпіна в Китаї. Ці відносини стали ще більш тісними після лютого 2022 року, коли обидва лідери оголосили про партнерство «без обмежень» напередодні повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Хоча співпраця між китайськими та російськими установами існувала і раніше і не обмежується секторами, пов'язаними з оборонними застосуваннями, на тлі війни в Україні співпраця в галузі досліджень у цій сфері прискорилася. Попередні дані ASPI вказують на зростання партнерських відносин у галузі досліджень, зосереджених навколо аеронавтики та технології безпілотних літальних апаратів, між провідними дослідницькими організаціями обох країн.

Це відбувається в той час, коли західні уряди прагнуть обмежити академічну співпрацю з обома країнами та позбавити їх доступу до стратегічних досліджень.

«Після вторгнення в Україну Росія опинилася в певній мірі відрізаною від західних наукових досліджень, а китайські науково-дослідні інститути також стикаються з новими обмеженнями, зокрема з боку США, – зазначає Аллен. – З огляду на цей тиск, вони вирішили, що є сенс обмінюватися досвідом».

Акцент на дронах і сучасних двигунах

Дослідження є частиною поточного проєкту, започаткованого у вересні ASPI, який відстежує зв'язки між цивільними університетами Китаю та військовими і безпековими органами країни. Аналітичний центр поділився з Радіо Свобода своїми попередніми висновками щодо зв'язків між китайськими та російськими установами, які будуть незабаром фіналізовані та опубліковані.

Китай визначив пріоритетом налагодження зв'язків між своїми цивільними університетами та військовими, і безпековими органами країни.

Історично країна готувала своїх вчених у галузі оборони через групу з семи провідних університетів, відому як «Сім синів національної оборони», але в останні роки екосистема Китаю розширилася: ще 61 університет тепер офіційно входить до складу оборонної мережі або перебуває під наглядом китайського агентства з питань оборонної промисловості, яке називається Державним управлінням науки, техніки та промисловості для національної оборони.

Саме університети з цього пулу співпрацюють з російськими науково-дослідними установами.

Одним зі значущих партнерств, визначених ASPI, є співпраця між Московським авіаційним інститутом (МАІ) та Університетом Бейхан, які у 2017 році заснували спільну магістерську програму. Інститут досліджень авіаційних двигунів Університету Бейхан заявляє, що метою програми є допомога сектору авіаційних двигунів у Китаї у переході до «критичної стадії трансформації» від «випробувань та імітації досліджень і розробок» до «незалежного розвитку».

Ця співпраця має очевидні переваги для обох сторін і подвійне застосування: від бойових дій в Україні до монополії на критичні технології майбутнього.

Бейхан є одним із «Семи синів» і займає перше місце серед китайських університетів у галузі аерокосмічних досліджень, зосереджуючись на виробництві дронів, технологіях роїв дронів та передових дослідженнях у галузі авіаційних двигунів.

Китай намагається виготовити найсучасніші авіаційні двигуни, тому це сфера, в якій Росія може допомогти

Наразі США вважаються світовим лідером у галузі досліджень передових авіаційних двигунів, але Китай має чіткі амбіції посісти перше місце. Китай зараз відповідає за значну частину провідних досліджень у цій галузі та заснував низку нових інститутів, орієнтованих на їх розвиток.

МАІ є одним з провідних аерокосмічних інститутів Росії і стоїть на чолі передових досліджень у галузі авіаційних двигунів. Оскільки в останні роки продажі російської зброї Пекіну зменшилися через зростання військової самодостатності Китаю, авіаційні двигуни залишаються стабільним предметом імпорту навіть під час війни в Україні.

«Китай намагається виготовити найсучасніші авіаційні двигуни, тому це сфера, в якій Росія може допомогти», – каже Аллен.

Відомі приклади китайсько-російських дослідницьких програм

Технологічний університет Сіаня – ще один університет із «Семи синів», який налагодив нові партнерські відносини з Росією.

Заклад зосереджується на дослідженнях у галузі передових систем озброєння у співпраці з кількома китайськими оборонними компаніями. У 2023 році вона започаткувала спільну навчальну програму з Санкт-Петербурзьким політехнічним університетом імені Петра Великого, який має одні з найсучасніших лабораторій гідроаеродинаміки в Росії, а також тісні зв'язки з російським військово-промисловим комплексом.

Російський університет бере активну участь у воєнних діях Кремля, а його керівництво публічно підтримало вторгнення в Україну. Його Спеціальний технологічний центр наразі перебуває під санкціями США та ЄС. Саме він розробив безпілотник «Орлан-10», один із основних дронів, що використовуються в російських ударах по критичній інфраструктурі України.

Іншим ключовим центром досліджень у сфері китайсько-російських відносин є Харбінський технологічний інститут (ХТІ) – один з найважливіших військових науково-дослідних університетів Китаю, який у 2020 році потрапив під санкції уряду США за нібито участь у закупівлі товарів для військових потреб Пекіна.

Хоча інститут вже понад століття є центром обміну та спільних досліджень між Китаєм і Росією, останніми роками він розширив свої зв'язки з російськими університетами.

ХТІ та Московський державний технічний університет імені Баумана створили Асоціацію китайсько-російських технічних університетів у 2011 році, і з того часу вона розширилася до спільної ініціативи, яка охоплює 59 студентів, які навчаються як в Росії, так і в Китаї.

ХТІ також навчає понад 1500 китайських і російських студентів у новому науково-освітньому центрі, створеному спільно з Санкт-Петербурзьким державним університетом. Китайський університет також підписав угоду про стратегічне співробітництво зі Сколківським інститутом науки і технологій та Російською інженерною академією в 2024 році, що є однією з багатьох угод, укладених з російськими інститутами.

Ці глибокі зв'язки спонукали Путіна відвідати ХТІ у 2024 році в межах державного візиту до Китаю, де він заявив, що цей заклад «нерозривно пов'язаний з Росією».