Репресії проти уйгурів у Китаї: примусові стерилізації, тортури і пропаганда (свідчення)

Кальбінур Сідік працювала в одному з сумнозвісних таборів масового утримання уйгурів та інших мусульманських меншин, розташованих у західній провінції Китаю Сіньцзян.

Вчителька китайської мови каже, що її примусили викладати в двох таборах, де, за її словами, ув'язнені піддавалися тортурам, приниженням і примусовій стерилізації.

Після дев'яти місяців роботи в таборах у 2017 році Сідік також була примусово стерилізована. Ця жахлива подія змусила її переїхати до Нідерландів у 2019 році.

Я сказала їм, що не хочу і не можу мати більше дітей. Але мене все одно стерилізували

«Я благала, щоб мене не брали на операцію, – розповіла 55-річна жінка балканській службі Радіо Свобода. – Я сказала їм, що не хочу і не можу мати більше дітей. Але мене все одно стерилізували».

Вважається, що за останні вісім років понад 1 мільйон мусульман – уйгурів та етнічних казахів, киргизів, таджиків та узбеків – зникли у величезній мережі китайських в'язниць суворого режиму в Сіньцзяні.

Пекін стверджує, що ці об'єкти є центрами професійного перевиховання для боротьби з релігійним екстремізмом. Але активісти, правозахисні групи та колишні ув'язнені розповідають про зґвалтування, небажані аборти та примусову працю в цих таборах.

Деякі правозахисні організації та західні парламенти звинувачують Китай у вчиненні геноциду в цьому регіоні, що Пекін категорично заперечує.

«Я чула крики»

Сідік, етнічна узбечка, викладала в початковій школі в Урумчі, столиці Сіньцзяну, коли в лютому 2017 року її викликали до органів влади.

Потім її змусили погодитися на нову роботу: викладати китайську мову в інтернаті для чоловіків. Сідік присягнулася зберігати таємницю, а поліцейський возив її на нове місце роботи і назад.

Людей зв'язували і змушували повзти, щоб потрапити до «класів». Іноді я чула крики і благання про допомогу

«Людей зв'язували і змушували повзти, щоб потрапити до «класів», – розповіла вона балканській службі Радіо Свобода під час заходу в Сараєві. – Вони всіляко страждали. Іноді я чула крики і благання про допомогу з інших кімнат».

Сідік розповіла, що всі затримані були уйгурами, тюркомовною етнічною меншиною на північному заході Китаю. Сіньцзян був ареною сепаратистського повстання, яке було жорстоко придушене державою.

Затримані «були не тільки тими, хто вивчав релігію, а й людьми з різних верств суспільства: академіками, бізнесменами, філантропами, лікарями і навіть тими, хто навчався за кордоном», – каже Сідік, заперечуючи твердження влади про те, що табори були призначені для навчання «неписьменних».

Їхнім єдиним «злочином» було те, що вони були уйгурами

«Ці люди не потребували подальшої освіти – більшість з них були високоосвіченими. Їхнім єдиним «злочином» було те, що вони були уйгурами».

У таборах ув'язнених інтенсивно навчають китайської мови, змушують співати патріотичні китайські пісні та показують пропагандистські відео про політику Комуністичної партії Китаю. Більшість з них живуть у камерах.

«Всіх їх примусово стерилізували»

Через шість місяців Сідік перевели до табору, де утримували виключно жінок, де вона стала свідком примусового контролю народжуваності.

Навіть незаміжні дівчата були примусово стерилізовані

«Всіх їх примусово стерилізували, – сказала вона. – Їм давали невідомі таблетки, які зупиняли менструацію. Навіть незаміжні дівчата були примусово стерилізовані».

Сідік згадує, що одну молоду жінку винесли на ношах, і вона пізніше померла.

«Їй було не більше 19 років, – сказала вона. – Я думаю, це сталося через всі ті таблетки, які вони мусили приймати. Її організм просто не витримав».

Самій Сідік встановили внутрішньоматкову спіраль, щоб запобігти вагітності, незважаючи на те, що їй було 47 років.

Мене не змушували приймати таблетки, як інших, але мені зробили операцію

Внутрішньоматкова спіраль спричинила сильну кровотечу, і вона постійно відчувала біль. Коли Сідік захворіла, її змусили достроково вийти на пенсію і зробити стерилізацію.

«Врешті-решт вони мене стерилізували, – сказала вона. – Мене не змушували приймати таблетки, як інших, але мені зробили операцію».

Виїзд з Китаю

Китайська влада зробила майже неможливим для уйгурів та представників інших мусульманських меншин виїзд з країни.

Але Сідік вдалося переїхати до Європи, подолавши бюрократичні перепони.

Я – узбечка. Якби я була уйгуркою, я б ніколи не виїхала

Дочка Сідік, яка живе в Нідерландах, надіслала своїй матері запрошення приїхати до Європи. Сідік вдалося отримати паспорт, що зайняло близько дев'яти місяців. Її чоловікові, уйгуру, заборонили виїжджати з країни.

«Найважливішим було те, що я – [етнічна] узбечка, – сказала вона. – Якби я була уйгуркою, я б ніколи не виїхала».

Сідік отримала притулок після прибуття до Нідерландів у 2019 році. Вона виступила проти репресій щодо уйгурів та інших мусульманських меншин у Китаї, що зробило її мішенню для Пекіна.

Китайська поліція зв'язалася з Сідік і погрожувала її чоловікові.

Я не буду мовчати

«Вони сказали мені: «Не роби цього. Якщо ти послухаєш нас, ми допоможемо твоєму чоловікові виїхати з країни, або ти зможеш повернутися, і ви знову будете разом».

Але вона відмовилася. «Робіть, що хочете. Я не буду мовчати. Ось що я сказала».

Сідік сказала, що її чоловік був змушений розлучитися з нею, і що зараз вона не має з ним жодного контакту.

Написав Фруд Бежан на основі матеріалу Меліхи Кесмер з Балканської служби Радіо Свобода