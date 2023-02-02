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Парламент Канади ухвалив резолюцію про переселення до країни 10 тисяч уйгурів із Сіньцзяна

Будівля парламенту Канади

Палата громад парламенту Канади ухвалила резолюцію із закликом до влади країни прийняти 10 тисяч уйгурських біженців із китайського регіону Сіньцзян упродовж двох років, повідомляє Reuters.

Переселення уйгурів до Канади, згідно з резолюцією, пропонується розпочати з 2024 року. У документі також ідеться, що «уйгури та представники інших корінних тюркомовних громад у Сіньцзяні, які втекли до третіх країн, стикаються з тиском і залякуванням з боку влади Китаю для їхнього повернення на батьківщину».

Ухвалення резолюції, як зазначає Reuters, хоча й не зобовʼязує уряд Канади дотримуватися викладених у ній пропозицій, але одноголосна підтримка в парламенті може виявитися важливим фактором для рішень влади.

«Канада завжди робитиме свій внесок у допомогу тим, хто потребує захисту. Я сповнений рішучості працювати з членами всіх партій для просування заходів, викладених у пропозиції, схваленій Палатою громад», – заявив міністр імміграції Канади Шон Фрейзер.

Правозахисні організації звинувачують владу Китаю у відправленні з 2017 року до «таборів» для інтернованих осіб та вʼязниці понад мільйона мусульман-уйгурів, казахів та представників інших тюркомовних етносів. У лютому 2021 року Палата громад Канади визнала геноцидом поводження Пекіна з уйгурами, казахами та представниками інших корінних, переважно мусульманських, народів Сіньцзяну.

На початку вересня 2022 року Управління верховного комісара ООН з прав людини опублікувало доповідь про порушення у Сіньцзяні. Колишні вʼязні розповіли про катування. У документі наголошується, що влада Китаю допустила «серйозні порушення» прав людини в регіоні під приводом боротьби з тероризмом та екстремізмом. В ООН заявили, що дії Пекіна стосовно уйгурів та представників інших мусульманських народів можуть бути злочинами проти людяності.

Влада Китаю відкинула твердження з доповіді ООН як «дезінформацію та брехню, сфабриковану противниками Китаю», передає Associated Press. На думку Пекіна, в документі ігноруються «досягнення в галузі прав людини в Сіньцзяні».

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