Amnesty International звинувачує Китай у злочинах проти людяності через репресії в Сіньцзяні

Уйгури та інші етнічні групи, переважно мусульмани, у північнозахідному регіоні Сіньцзяна Китаю стикаються з «систематичним, організованим державою масовим ув’язненням, тортурами та переслідуваннями», що дорівнює злочинам проти людства – про це йдеться в звіті організації Amnesty International, оприлюдненому 10 червня.

У цьому документі базована в Лондоні правозахисна установа детально описує «крайні радикальні заходи, до яких вдається китайська влада з 2017 року для фактичного викорінення релігійних традицій, культурної практики та місцевих мов» регіону «секулярної, однорідної , населеного уйгурами, казахами, хуей, киргизами та таджиками».

За формулюванням авторів звіту, метою є примусове становлення «секулярної, однорідної китайської нації та ідеалів комуністичної партії».

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За висновками правозахисників, під приводом боротьби з «тероризмом» китайська влада піддала сотні тисяч чоловіків і жінок мусульманських меншин «масовому інтернуванню та тортурам», а мільйони інших – «систематизованому масовому спостереженню».

Генеральна секретарка Amnesty International Агнес Калламар назвала дії Пекіну в Сіньцзяні «антиуточною пекельною картиною приголомшливого масштабу».

У звіті під назвою «Наче вороги на війні: масове інтернування, катування та переслідування мусульман Китаю в Сіньцзяні» Amnesty оприлюднила свідчення понад 50 осіб, яких утримували у так званих «центрах трансформації через освіту».

Організація заявила, що всіх колишніх інтернованих затримали за, як видається, легальну поведінку, наприклад, за зберігання зображень на релігійну тематику або спілкування з кимось за кордоном.

Більшість з них були вперше допитані у відділеннях поліції, де їх «часто допитували в «тигрових кріслах» – сталевих кріслах із закріпленими кільцями для ніг та наручниках, які стримують тіло у болісних положеннях».

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Згідно зі звітом, у таборах утримувані страждають від побиттів, недосипання та надмірної кількості людей у камерах.

При цьому інтерновані, за свідченнями, «не мали приватного життя та автономії, зазнавали суворих покарань, якщо відповідали тюремним наглядачам чи іншим чиновникам рідною мовою, а не мандаринською». Їм також забороняли практикувати свою релігію та традицію.

Після звільнення з табору колишні інтерновані перебували під «майже постійним електронним та особистим наглядом» протягом принаймні декількох місяців, і їх свобода пересування була «сильно обмежена».

Активісти та експерти ООН з прав людини заявляють, що принаймні 1 мільйон уйгурів та інших переважно мусульманських меншин утримуються в таборах Сіньцзяну. Владу цього регіону також звинувачують у примусовій стерилізації жінок та використанні примусової праці.

Активісти та деякі західні політики звинувачують Китай у застосуванні тортур, примусової праці та стерилізації проти уйгурів. Китай неодноразово заперечував усі звинувачення у порушеннях і заявляв, що його табори пропонують професійне навчання та необхідні для боротьби з екстремізмом.