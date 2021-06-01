У Китаї підтвердили можливий перший випадок зараження людини одним зі штамів пташиного грипу

Влада Китаю оголосила, що, можливо, підтверджує перший у світі випадок зараження людини штамом пташиного грипу H10N3. Його виявили у 41-річного жителя китайської провінції Цзянсу, на сході країни, повідомила Національна комісія з охорони здоров’я.

При цьому комісія наголосила, що ризик широкомасштабної передачі вірусу є надзвичайно низьким.

Жителя міста Чженьцзян шпиталізували в кінці квітня з підвищеною температурою та іншими симптомами. Діагноз поставили через місяць – 28 травня. Зараз його стан називають стабільним. Також, на думку лікарів, пацієнта можна вже виписати. Серед людей, з якими він близько контактував, випадків зараження не виявлено.

Як саме відбулося зараження жителя Чженьцзяну, експерти не уточнюють.

Від 2013 року через інший штам вірусу пташиного грипу H7N9 заразилися 1668 людей, 616 – померли, повідомила Продовольча та сільськогосподарська організація ООН.

Остання епідемія людського вірусу пташиного грипу H7N9 у Китаї сталася наприкінці 2016 – 2017 років.