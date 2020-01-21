В Україні зафіксований випадок пташиного грипу – Держпродспоживслужба

Пташиний грип не оминув Україну, повідомила ввечері 21 січня в Державній службі України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужбі). За даними фахівців, на Вінничині зафіксовано перший цього року випадок після аналогічних спалахів у Польщі, Словаччині, Угорщині, Румунії та Чехії.

«Фахівці служби виїхали на місце спалаху, відбулося засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії, ухвалений ряд важливих рішень, наші міжнародні партнери поінформовані. Ситуацію контролюємо і робимо все можливе, аби не дати вірусу поширитися далі по Україні», – ідеться в повідомленні.

Загибель птиці була зафіксована 18 січня 2020 року в приватному підприємстві «Хутір» (с. Бугаків Немирівського району Вінницької області). Усього на підприємстві станом на 1 січня утримувалося близько 98 тисяч голів птиці яєчного напрямку.

Остання велика епідемія пташиного грипу спостерігалася в Європі взимку 2016-2017 років – збудник захворювання потрапив разом з перелітними птахами з Азії. Тоді довелося вбити сотні тисяч птахів, щоб запобігти подальшому поширенню вірусу.

Пташиний або курячий грип – це вірус, який часто призводить до смерті заражених птахів. Його збудник переносять дикі перелітні птахи. Деякі зі штамів пташиного грипу можуть вражати не лише птахів, але й свиней чи людей.

Інфекція серед свійської птиці може бути безсимптомною або викликати зменшення яйценесення та захворювання системи дихання, а також протікати у миттєвій формі, викликаючи швидку загибель птиці від системного ураження без будь-яких завчасних симптомів.