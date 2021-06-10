Орбан пообіцяв референдум щодо будівництва в Будапешті китайського університету

Угорська влада проведе референдум щодо суперечливого будівництва університету на гроші Китаю – про це повідомив прем’єр-міністр країни Віктор Орбан після того, як проєкт викликав масові акції протесту.

«Це (будівництво університету – ред.) стало політичною проблемою, і ми маємо вирішити це шляхом, який буде найбільш прийнятним для всіх», – сказав Орбан на пресконференції 10 червня.

Його уряд обстоює позицію, що будівництво філії університету Фудан, базованого в Шанхаї, дозволить угорським та іноземним студентам отримати високоякісну освіту. Орбан відкинув звинувачення в тому, що університет стане джерелом китайського впливу в країні.

«Ми не боїмося комуністів, адже один раз ми їх вже здолали. Ми точно знаємо, що і як треба робити, відтак вважаємо співпрацю з ними і... освіту особливо важливими», – заявив голова угорського уряду.

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Рішення побудувати в Будапешті кампус університету Фудан до 2024 року на 1,5 мільярда доларів кредиту від китайського банку привернуло увагу до зв’язків Орбана з Пекіном. Одним із критиків проєктів є ліберальний мер столиці Ґерґей Карачонь, який, ймовірно балотуватиметься на загальних парламентських виборах наступного року.

Минулого тижня Карачонь заявив про перейменування вулиць навколо потенційного будівництва на «вулицю Вільного Гонконгу», «вулицю Далай-Лами» та «вулицю Мучеників-уйгурів». Ці назви вказують на порушення прав людини, за які міжнародна спільнота критикує Китай.

Пекін, своєю чергою, захищає проєкт, закликаючи критиків «уникати політизації та стигматизації нормального обміну фахівцями між Китаєм та Угорщиною»,

Орбан має дружні зв’язки з Китаєм, Росією та низкою інших неліберальних урядів, а також час від часу вступає в конфронтацію із керівництвом Європейського Союзу через питання незалежності правової системи та медіа.