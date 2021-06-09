Сенат США виділяє 250 мільярдів доларів на конкуренцію з Китаєм

Сенат Конгресу США схвалив у вівторок біль, яким передбачається виділення 250 мільярдів доларів на фінансування наукових досліджень, високотехнологічних виробництв. Мета – утримати лідерство Сполучених Штатів у сфері інновацій за умов конкуренції з боку Китаю.

Головна стаття витрат, вказана у законопроєкті, – підтримка американської індустрії напівпровідників, яка повинна отримати 50 мільярдів доларів державних інвестицій. У 1990 році на частку США припадало 37 відсотків усіх напівпровідників, які випускалися у світі, зараз – 12 відсотків. Законодавці побоюються, що Сполучені Штати стають занадто залежними від іноземних виробників у цій ключовій для розвитку технологій області. Дефіцит напівпровідників, який виник під час пандемії, продемонстрував зростаючу роль Китаю у їхньому виробництві.

Сотні мільярдів доларів виділяються на фінансування державних дослідницьких центрів, на різні гранти приватним фірмам та університетам з метою заохотити розробки, які можуть привести до технологічних проривів.

Країни, які розвивають технології, пов’язані зі штучним інтелектом, квантовим обчисленням, інноваціями, яких ми ще не бачили, змінять світ за своїм образом і подобою, заявив один з ініціаторів законопроекту сенатор-демократ Чак Шумер. «Або ми віддамо роль світового лідера нашим суперникам, або ми прокладемо дорогу ще одному поколінню американського лідерства», – наголосив він.

За законопроєкт проголосували 68 сенаторів від обох партій, проти – 32, що є рідкісним прикладом співпраці представників Демократичної та Республіканської партій.

Противники цього законопроєкту вважають, що держава не повинна настільки масштабно втручатися у ринкові процеси. Вони кажуть, що досі приватний капітал успішно виявляв перспективні напрямки в технологіях і своїми інвестиціями забезпечив США роль світового лідера в цій галузі.