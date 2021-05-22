Китайський апарат почав досліджувати Марс

Перший китайський марсохід почав досліджувати Червону планету.

Китайський космічний корабель з марсоходом успішно приземлився на Марсі 15 травня.

Китай став першою країною, яка під час свого першого польоту на Марс здійснила операції на орбіті, під час посадки та за допомогою марсоходу. Раніше на Марс успішно приземлялися космічні кораблі Сполучених Штатів та Росії.

Китайський марсохід має шість колес та живиться від сонячного світла. Він проведе на планеті близько трьох місяців, збираючи та досліджуючи зразки ґрунту з поверхні Марсу, щоб визначити, чи існують там свідчення життя.

Марсохід Zhurong прилетів на Марс через кілька місяців після того, як на Червону планету прибув американський марсохід Perseverance.

Китайська підтримувана армією військова програма має великі амбіції. У Пекіні хочуть мати свою космічну станцію з екіпажем та відправити людей на Місяць.