Марсохід NASA Perseverance почав подорож Червоною планетою: що там є на Марсі?

Марсохід NASA Perseverance («Наполегливість») вперше проїхався Марсом. І хоча це був рух лише на відстань у 6,5 метра –поїздка тривала 33 хвилини і включала поворот на 150 градусів.

Інженер NASAРіч Рейбер відзначила історичність першої дослідницької подорожі по поверхні планети Марс.

«Це справжній початок нашої подорожі тут, – заявила вона пресі. – Це буде як із Одіссеєм, який зустрічав пригоди на шляху. Сподіваюсь, Циклопів не буде, але я впевнена, що про це ще напишуть багато історій».

Марсохід має попрямувати до місця, що вважається дельтою давньої річки, в пошуках ознак життя на планеті.

Perseverance може просуватися по 200 метрів за день.

NASA також оголосила назву місця, де марсохід здійснив посадку 18 лютого.

Цей майданчик названо на честь Октавії Батлер, афроамериканської письменниці-фантастки з Каліфорнії.

Команда місії NASA із доправлення Perseverance на Марс та обстеження планети, стежить за тим, як працюють системи космічного апарата, а також отримує і опрацьовує інформацію, що надходить із Червоної планети.

Марсохід вдало приземлився на Марс 18 лютого 2021 року.

Головною метою місії Perseverance на Марсі є астробіологія, тобто обстеження планети для встановлення можливих ознак давнього життя. Також марсохід вивчає геологію планети, що дасть можливість землянам зробити припущення про минуле планети та її ресурси.

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