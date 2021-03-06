Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
06 березня 2021, Київ 15:29
Суспільство

Марсохід NASA Perseverance почав подорож Червоною планетою: що там є на Марсі?

Це планета Марс. На неї приземлився і розпочав свою подорож планетою марсохід NASA Perseverance («Наполегливість»)

Марсохід NASA Perseverance («Наполегливість») вперше проїхався Марсом. І хоча це був рух лише на відстань у 6,5 метра –поїздка тривала 33 хвилини і включала поворот на 150 градусів.

Інженер NASAРіч Рейбер відзначила історичність першої дослідницької подорожі по поверхні планети Марс.

«Це справжній початок нашої подорожі тут, – заявила вона пресі. – Це буде як із Одіссеєм, який зустрічав пригоди на шляху. Сподіваюсь, Циклопів не буде, але я впевнена, що про це ще напишуть багато історій».

Поверхня Марса безпосередньо під марсоходом NASA Perseverance. ЇЇ знімають спеціальні камери, якими оснащений космічний ровер. 22 лютого 2021 року
Поверхня Марса безпосередньо під марсоходом NASA Perseverance. ЇЇ знімають спеціальні камери, якими оснащений космічний ровер. 22 лютого 2021 року

Марсохід має попрямувати до місця, що вважається дельтою давньої річки, в пошуках ознак життя на планеті.

Perseverance може просуватися по 200 метрів за день.

Так виглядає поверхня Марса
Так виглядає поверхня Марса

NASA також оголосила назву місця, де марсохід здійснив посадку 18 лютого.

Цей майданчик названо на честь Октавії Батлер, афроамериканської письменниці-фантастки з Каліфорнії.

Команда NASA Perseverance Mars rover, яка цілодобово спостерігає за марсоходом і опрацьовує отриману з нього інформацію.
Команда NASA Perseverance Mars rover, яка цілодобово спостерігає за марсоходом і опрацьовує отриману з нього інформацію.

Команда місії NASA із доправлення Perseverance на Марс та обстеження планети, стежить за тим, як працюють системи космічного апарата, а також отримує і опрацьовує інформацію, що надходить із Червоної планети.

Марсохід вдало приземлився на Марс 18 лютого 2021 року.

Головною метою місії Perseverance на Марсі є астробіологія, тобто обстеження планети для встановлення можливих ознак давнього життя. Також марсохід вивчає геологію планети, що дасть можливість землянам зробити припущення про минуле планети та її ресурси.

Читайте ще:

Запуск прототипу Starship завершився успішною посадкою та вибухом

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

﻿

Загрузка...

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG