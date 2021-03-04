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Недавно Служба безопасности Украины раскрыла сеть действующих из России телеграм-каналов – «Легитимный», «Резидент», «Одесский Фраер» и другие. У них были десятки тысяч подписчиков, а инсайды пропагандистов активно обсуждались в украинских СМИ. О жизни на неподконтрольной Украине части Донбасса пишут по меньшей в двух десятках телеграм-каналов, и читателей тут от нескольких десятков до нескольких тысяч. Зачем России целая сеть анонимных и авторских телеграм-каналов о жизни в Донецке и Луганске? Как их можно использовать для пропаганды? Донбасс Реалии задали эти вопросы нескольким специалистам по информационной безопасности.

Ключевые преимущества телеграм-каналов – анонимность и цитируемость, их можно использовать для вброса самой разной информации. В так называемых «ЛНР» и «ДНР» телеграм-каналы формируют якобы виртуальную оппозицию к власти главарей группировок, а на самом деле, продвигают нарратив, выгодный одной из спецслужб – ФСБ или ГРУ. Так считает медиаэксперт Дмитрий Золотухин.

Он заканчивал национальную академию СБУ и несколько лет служил в одной из украинских спецслужб. Впоследствии выступил консультантом СНБО по вопросам информационной безопасности и работал заместителем главы министерства информационной политики. В 2019 году Золотухин представил исследование «Белая книга информационных спецопераций против Украины 2014-2018».

«Примером такой псевдооппозиции в телеграме можно назвать критику форума, на котором Маргарита Симоньян благословила новую «доктрину» оккупационных властей», – говорит он.

Телеграм-каналы могут создаваться как бизнес спецслужб или отдельных подразделений Кремля – они выступают спонсорами медиа-площадок различного уровня, причем зарабатывают как администраторы каналов, так и посредники. По мнению Золотухина, для успешности вбросов через «донецкие» или «луганские» телеграм-каналы, нужен либо более-менее респектабельный телеграм-канал в украинской повестке, либо российская информационная площадка, которая разместит непроверенную информацию

Уши российских спецслужб палятся в некоторых телеграм-каналах «на раз»

«В обоих случаях уши российских спецслужб палятся «на раз». Поэтому вряд ли они могут чем-то навредить, если журналисты будут делать свою работу нормально», – считает медиа-эксперт.

В последнее время приходится активно опровергать и отрабатывать фейки и страшилки про вакцину от «ковида», говорит Радио. Донбасс Реалии главный редактор проекта «По той бік новин» Алена Романюк.

Сообщения распространяют через «Вайбер», соцсети и телеграм-каналы.

«Сейчас активно идут фейки про вакцины, они вбрасываются через анонимные телеграм-каналы. Идет дискредитация и американских, и европейских вакцин – всех, кроме российской. Сейчас дискредитируют еще и индийскую – и все через телеграм-каналы. Если нужно распространить информацию про группы смерти – тоже через анонимные телеграм-каналы», – рассказывает Алена Романюк.

Фейки про вакцины активно вбрасываются через анонимные телеграм-каналы.

Иногда фейк опровергнуть легко, иногда приходится искать и находить неопровержимые доказательства неделю и больше.

Кроме «фейков» про вакцины активно вбрасывают темы закрытия каналов Виктора Медведчука, скандалов из-за украинского и русского языков и даже похищения людей на органы.

Информацию «узаконивают» в несколько приемов, рассказывает специалистка. Она приводит в пример информационный вброс про якобы лабораторное происхождение COVID-19.

«Сначала анонимный телеграм-канал сообщает: «В высших кабинетах не сомневаются, что коронавирус имеет искусственное происхождение. В следующем посте они уже пишут «как стало известно, COVID имеет искусственное происхождение». Потом в телеграм-канале цитируют экспертку, слова которой уже много раз опровергали, что, мол, да искусственное происхождение. А потом политтехнолог Дмитрий Раимов выступает на телеканале «НАШ» на эту тему, его слова забирает сайт «Вести» и телеграм-канал в своих следующих сообщениях уже ссылается на телеканал «НАШ» и «Вести», – объясняет механику распространения специалистка.

Телеграм используют вместо сайтов-одноневок

Теоретически сомнительное СМИ может дать новость со ссылкой на практически неизвестный телеграм-канал, через который могут делать нужный вброс, говорит Романюк.

По мнению другого специалиста, бывшего замминистра информационной политики и члена совета по свободе слова при офисе президента Татьяны Поповой, телеграм стали использовать для вбросов вместо сайтов-однодневок, в том числе из соображений безопасности – сайт спецслужбам и правоохранителям относительно легко заблокировать, а вот телеграм-канал – практически невозможно. Для этого нужно блокировать весь месенджер, что практически невозможно.

«Эти телеграм-каналы используют не сугубо как телеграм. Они могут публиковать там какой-то вброс, а потом этот вброс разгонять по другим СМИ. Мы видели, как это делается в почте Саргиса Мирзаханяна (медиатехнолог Владислава Суркова). Используя публикацию на абсолютно «левом» ресурсе, информацию начинают распространять везде, где можно», – говорит Попова.

Для работы примерно десятка постоянно работающих телеграм-каналов, нужно как минимум пять копирайтеров, каждый из которых «стоит» на рынке минимум тысячу долларов в месяц. Дополнительно нужно оплачивать размещение материалов на сайтах и в СМИ, если это необходимо.

Иногда, впрочем, можно обойтись и без этого – как в самой яркой истории телеграм-вброса в Украине. В 2019 году на сообщение телеграм-канала «Незыгарь» про якобы вылет режиссера Олега Сенцова и украинских моряков домой из российского плена «купились» и российские правозащитники, и генпрокурор Руслан Рябошапка.

«А потом оказалось, что это был метод давления на украинскую власть, потому что русские хотели получить Владимира Цемаха и они просто не выпустили бы Сенцова до тех пор, пока не вернули Цемаха», – напоминает Попова. Она и сама однажды попалась на фейк в телеграм-канале про российскую вакцину, которую якобы хотят закупать в Украине, если будет доказана ее эффективность. Спешила и приняла сообщение Вадима Рабиновича за официальную позицию офиса президента, рассказывает медиаэксперт.

Жителей неподконтрольной Украине части Донбасса обрабатывают из телевизора – говорит Радио Донбасс.Реалии Любовь Величко. Весной она написала внушительное и полное расследование про влияние телеграм-каналов, которые ведут россияне, на работу украинского парламента.

Впоследствии, часть этих каналов была охарактеризована СБУ как управляемые российскими спецслужбами.

Кремль влияет на боевиков напрямую, а не через Telegram

Сам механизм телеграм-каналов направлен на элиты, на людей, которые принимают решения, а не на рядовых читателей, поясняет журналистка. А на боевиков и так влияет Кремль, для этого не нужны завуалированные методы пропаганды. Возможно, целевая аудитория – это те, кто выехал из городов неподконтрольного Донбасса.

«Читают те люди, кто сомневается. Те, кто выехал из Донецка и Луганска и хотят знать, что там происходит. У них может не быть проверенных источников на неподконтрольной части Донбасса, родственников или друзей, а сайты они читать не хотят. Телеграм-каналы для них – альтернативный источник информации про свой родной город. У людей может складываться иллюзия, что там есть крохи правды, но мы понимаем, что даже если там 90% правды и 10% вранья, это не отображает реальную картину», – анализирует Величко.

В телеграм-каналах могут говорить, что там не так плохо, как пишут украинские СМИ, там могут использоваться российские нарративы, что руководство «ДНР» и «ЛНР» что-то делают и стараются, и так далее. И читают их в основном люди среднего возраста и молодежь – именно они по статистике сидят в Telegram.

Донбасс.Реалии насчитало около двух десятков таких каналов: Карточный домик: ДНР, Донецкий⚒партизан, Тайны Луганской Республики, Частное Мнение с Юлией Скубаевой и другие.

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