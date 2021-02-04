Медійні організації: закриття «каналів Медведчука» є питанням безпеки, а не свободи слова

Санкції проти телеканалів «112 Україна», NewsOne та ZIK є питанням безпеки, а не свободи слова, йдеться в заяві медійних організацій.

«У сучасному світі відносини свободи слова та пропаганди стали значно складнішими. Пропаганда, дезінформація та зловмисні інформаційні операції часто використовують свободу слова проти неї самої. Вони використовують демократію для того, аби повалити демократію. Саме такою є стратегія кремлівської пропаганди в Україні та в багатьох інших країнах світу», – йдеться в заяві.

Організації зазначили, що загрозою свободі слова є не тільки пряма цензура чи прямі репресії. Цією загрозою є також імітація свободи слова.

«Ми також маємо розуміти сьогоднішні виклики. Якщо раніше демократичні країни могли знаходити слабкості авторитарних режимів для поширення цінностей людської гідності, прав і свобод, то сьогодні все навпаки: авторитарні режими навчилися знаходити слабкості демократій та підривати їх зсередини. Вони паразитують на цінностях демократії, аби ці демократії знищити», – додали підписанти заяви.

За даними організацій, в Україні давно є розуміння, що свободу треба не тільки підтримувати, а й захищати.

«Тому українські експерти давно говорять про необхідність знаходити баланс між свободою та безпекою. Якщо демократії не будуть у безпеці, не буде ніякої свободи. Якщо Україна не захистить свій суверенітет перед атакою російського авторитаризму, у нас не буде ніяких прав людини», – наголосили організації.

«Саме тому ми вважаємо, що робота каналів, афілійованих з Медведчуком, в Україні – це не питання свободи слова, а питання безпеки. Навіть не через те, що вони говорять, а через те, з ким вони пов’язані і звідки вони фінансуються. Не можуть у країні, яка стала жертвою зовнішньої агресії, працювати інформаційні ресурси, які фінансово пов’язані з державою-агресором чи з людьми, які мають близькі стосунки з головним винуватцем нинішньої війни – російським президентом», – додали організації.

Підписанти підтримали рішення РНБО та президента України про накладення санкцій на осіб, пов’язаних з діяльністю цих телеканалів.

«Але ми усвідомлюємо, що це лише перший крок. Захищати демократію треба, і треба це робити демократично та в межах принципів верховенства права. Саме тому Україна потребує оновлення медійного законодавства і забезпечення регулятора (разом із запорукою його компетентності і незалежності) належним інструментарієм реагування на порушення і прояви використання медіа для інформаційних спецоперацій», – йдеться в заяві.

Серед підписантів – «Інтерньюз-Україна», Центр демократії та верховенства права, Інститут масової інформації, «Фундація Суспільність», Інститут розвитку регіональної преси та громадська організація «Детектор медіа».

2 лютого президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони про запровадження санкцій проти народного депутата з фракції «Опозиційна платформа – За життя» й соратника проросійського політика Віктора Медведчука Тараса Козака та восьми юридичних осіб. Санкції передбачають блокування телеканалів «112 Україна», NewsOne та ZiK.

Телеканали у своїй заяві розкритикували санкції та назвали рішення влади «політичною розправою над невгодними ЗМІ».

Верховний суд отримав позов із вимогою скасувати санкції проти каналів Козака.