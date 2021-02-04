Верховний суд отримав позов із вимогою скасувати санкції проти каналів Козака

Верховний суд України повідомив 4 лютого про отримання позовів з оскарженням указу президента України Володимира Зеленського, який запровадив санкції щодо каналів «112 Україна», Newone та ZIK.

Як повідомляє пресслужба суду, позови надійшли до Касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду.

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«Надійшло два позови громадян, які оспорюють Указ Президента України від 2 лютого 2021 року № 43/2021 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 лютого 2021 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)». Згідно із додатком 2 до рішення РНБОУ застосовано персональні санкції щодо низки телеканалів», – повідомив суд.

Позови з вимогами скасувати укази отримали реєстраційні номери №9901/22/21 та № 9901/23/21.

За даними сайту «Судова влада України», заява №9901/22/21 наразі перебуває на стадії розгляду. Записів щодо заяви №9901/23/21 в реєстрі наразі немає.

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2 лютого президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони про запровадження санкцій проти народного депутата з фракції «Опозиційна платформа – За життя» й соратника проросійського політика Віктора Медведчука Тараса Козака та восьми юридичних осіб. Санкції передбачають блокування телеканалів «112 Україна», NewsOne та ZiK.

Телеканали у своїй заяві розкритикували санкції та назвали рішення влади «політичною розправою над невгодними ЗМІ».