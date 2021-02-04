ОПЗЖ на своєму з’їзді вирішила ініціювати імпічмент Зеленського

«Опозиційна платформа – За життя» на своєму з’їзді вирішила ініціювати імпічмент президента України Володимира Зеленського.

«Зеленський перебрав на себе роль суду і вийшов за межі своїх конституційних повноважень. Це вже не перший випадок, коли глава держави порушив закон. Його свідомі та систематичні дії, спрямовані на порушення прав українських громадян, втручання в роботу інших гілок влади та засобів масової інформації, мають всі ознаки узурпації влади», – заявили в ОПЗЖ.

Крім того, партія вирішила скоординувати «необхідні політичні, юридичні та організаційні ресурси для захисту прав, честі, гідності та ділової репутації» народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака та прав колективів телевізійних каналів «112 Україна», NewsOne і ZIK.

Напередодні перший заступник голови пропрезидентської фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко в коментарі Радіо Свобода висловив сумнів, що імпічмент президента можливий, оскільки ОПЗЖ не має достатньо голосів для цього. Згідно із законом, підставою для ініціювання імпічменту є письмове подання, підписане більшістю народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України.

2 лютого президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони про запровадження санкцій проти народного депутата з фракції «Опозиційна платформа – За життя» й соратника проросійського політика Віктора Медведчука Тараса Козака та восьми юридичних осіб. Санкції передбачають блокування телеканалів «112 Україна», NewsOne та ZIK, юридичним власником яких є Козак.

Телеканали у своїй заяві розкритикували санкції та назвали рішення влади «політичною розправою над невгодними ЗМІ».

Голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко заявив, що «позасудова раптова заборона діяльності трьох українських телеканалів – це надзвичайна ситуація».

Українські провайдери вже почали вимикати «112 Україна», NewsOne та ZIK.

Віктор Медведчук називає незаконними санкції проти каналів.