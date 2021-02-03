Українські провайдери почали вимикати телеканали «112 Україна», NewsOne та Zik, проти яких запроваджені санкції Ради національної безпеки та оборони.

Про рішення вимкнути телеканали вже повідомили мережі Lanet, «Павутина Телеком», Triolan, LocalNet. Трансляція недоступна й на сервісі Megogo.

При цьому пряма трансляція ефіру каналів доступна на ютубі.

2 лютого президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони про запровадження санкцій проти народного депутата з фракції «Опозиційна платформа – За життя» й соратника проросійського політика Віктора Медведчука Тараса Козака та восьми юридичних осіб. Санкції передбачають блокування телеканалів «112 Україна», NewsOne та Zik, юридичним власником яких є Козак.

Телеканали у своїй заяві розкритикували санкції та назвали рішення влади «політичною розправою над невгодними ЗМІ».

Голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко заявив, що «позасудова раптова заборона діяльності трьох українських телеканалів – це надзвичайна ситуація».