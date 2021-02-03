НСЖУ: позасудова заборона діяльності трьох українських телеканалів – це надзвичайна ситуація

Позасудова заборона діяльності трьох українських телеканалів є надзвичайною ситуацію, заявив голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко у фейсбуці.

«Позасудова раптова заборона діяльності трьох українських телеканалів – це надзвичайна ситуація. Українські журналісти, медіаменеджери та власники ЗМІ мають право на свободу слова та на професію. І несуть за свою діяльність відповідальність. Але відповідальність в рамках закону!» – написав Томіленко.

Він додав, що рішення української влади є інформаційним вибухом та шокує міжнародні інституції, які опікуються захистом прав журналістів та свободою слова.

«Позбавлення без суду багатомільйонної аудиторії доступу до українських ЗМІ, заборона сотням журналістам та медійникам права на професію – це наступ на свободу слова. Політична належність українських власників зареєстрованих в Україні ЗМІ – не злочин», – наголосив Томіленко.

Він обіцяє, що Національна спілка журналістів України інформуватиме про надзвичайну ситуацію Міжнародну федерацію журналістів, Європейську федерацію журналістів та Офіс ОБСЄ з питань свободи медіа.

Водночас Томіленко підкреслив, що НСЖУ послідовна у захисті прав українських журналістів. У тому числі мова йде про Романа Сущенка, Станіслава Асєєва, Валерія Макеєва, Марію Варфоломєєву та Миколу Семену, яких переслідувала російська влада або контрольовані Росією сили.

2 лютого президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони про запровадження санкцій проти народного депутата з фракції «Опозиційна платформа – За життя» та соратника проросійського політика Віктора Медведчука Тараса Козака та восьми юридичних осіб. Санкції передбачають блокування телеканалів «112 Україна», NewsOne, Zik, якими володіє Козак.

Телеканали у своїй заяві розкритикували санкції та назвали рішення влади «політичною розправою над невгодними ЗМІ».