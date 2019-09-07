Хроніка ув'язнення та звільнення політв'язня Кремля Романа Сущенка

Роман Сущенко (псевдонім – Рон Височанський) – український журналіст, кореспондент національного інформагентства «Укрінформ» у Франції. Його затримали у вересні 2016 року у Москві, куди Сущенко поїхав до родичів, і звинуватили у шпигунстві. Нині він є одним із найвідоміших у світі українських в’язнів сумління, утримуваних Кремлем.

З життєпису

Народився 8 лютого 1969 року в Миколаєві, закінчив Київське вище танкове інженерне училище, а згодом – Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

З 2002 року працює в національному інформагентстві «Укрінформ», з 2010 року – є кореспондентом «Укрінформу» у Франції.

Одружений: дружина Анжеліка, дочка Юлія та син Максим – мешкають у Франції.

Має родичів у Москві. У вересні 2016 року Роман Сущенко бере відпустку і їде до Росії. Як пізніше пояснили його батьки – щоб провідати хворого двоюрідного брата, який готувався до операції.

«Там живе наш племінник, Романів двоюрідний брат. Напередодні рідна сестричка племінника нам зателефонувала і повідомила, що Віктору мають зробити операцію на очах. Можливо, це стало причиною поїздки», – розповіла мати Сущенка Валентина.

Хроніка ув’язнення:

30 вересня 2016 року Романа затримали у Москві. Як він розповів пізніше, на нього чинили психологічний тиск, а зателефонувати додому – не дозволили. Далі події розвивалися дуже швидко.

1 жовтня Лефортовський суд Москви заарештував Сущенка на два місяці. Про те, що це засідання відбулося, стало відомо постфактум.

2 жовтня, коли у московське СІЗО «Лефортово» прибули російські правозахисники з плановою перевіркою умов утримання арештантів, вони випадково виявили там і Романа Сущенка. Першою про це повідомила член Громадської спостережної комісії Москви Зоя Свєтова.

3 жовтня захищати українського журналіста зголосився відомий російський адвокат Марк Фейгін. Але потрапити до підзахисного у той день він не зміг. Того ж дня на захист журналіста виступили міжнародні організації. Так, Міжнародна неурядова організація «Репортери без кордонів» закликала Росію звільнити Сущенка.

4 жовтня Марк Фейгін – адвокат Сущенка – заявив, що той не визнає своєї провини.

7 жовтня 2016 року Романові Сущенку висунули звинувачення у шпигунстві на користь України. Слідство у справі, яку порушили проти українського журналіста, засекретили.

15 грудня 2016 року суд вчергове продовжує арешт Романа Сущенка, МЗС України висловлює протест через цю ухвалу.

16 червня 2017 році Сущенкові призначили психіатричну експертизу.

Акція у Києві у вересні 2017 року:

Українського журналіста намагаються обміняти. Зокрема, 3 липня 2017 року його адвокат припустив, що Сущенка можуть випустити в обмін на росіянина Віктора Агеєва, затриманого за участь у бойових діях на Донбасі. Пізніше лунали припущення про обмін Сущенка на ексголовного редактора «РІА Новости – Україна» Кирила Вишинського, якого судять в Україні за звинуваченням у державній зраді.

20 листопада 2017 року Сущенкові дозволили побачитися з родиною в російському СІЗО.

12 лютого 2018 році президент України Петро Порошенко заявив, що Україна готова обміняти Романа Сущенка на російських солдатів, взятих у полон під час боїв на Донбасі.

27 лютого 2018 року дружина та дочка Сущенка знову змогли його відвідати.

2 березня 2018 року на 79-му році життя помирає батько Романа Володимир Сущенко.

«Не дочекався батько сина. Не витримало серце», – написала у той день дружина ув’язненого в Росії журналіста.

28 травня 2018 року МЗС України закликало звільнити Сущенка, назвавши його заручником Кремля.

4 червня 2018 року Московський міський суд засудив Романа Сущенка до 12 років колонії суворого режиму. Його визнали винним у шпигунстві – за статтею 276 Кримінального кодексу Росії. У ФСБ Росії наполягають, що він є «кадровим співробітником української військової розвідки» і полковником. ФСБ стверджує, що Сущенко збирав відомості про російське військо. За однією з версій, поширених у медіа, він «збирав можливості про наступ [угруповання] «ДНР» на Маріуполь». Сам Сущенко (як і Головне розвідувальне управління України) такі заяви про співпрацю з українськими спецслужбами відкидає.

12 вересня 2018 року Верховний суд Росії відхилив апеляцію Сущенка і залишив рішення московського суду в силі.

7 листопада 2018 року служба виконання покарань Росії повідомила посольству України, що Романа Сущенка етапували в колонію № 11, що в місті Кірово-Чепецьк Кіровської області.

7 серпня 2019 року Роман Сущенко підписав документи на згоду відбувати термін покарання в Україні. Про це заявив адвокат Сущенка Марк Фейгін, але додав, що «перебільшувати значення цього факту не варто».

А вже 21 серпня у московській в’язниці «Лефортово» прийняли передачі для кількох українських в’язнів сумління. Серед них – і Роман Сущенко, повідомила російська журналістка Вікторія Івлєва. Утім інших підтверджень, що Сущенка перевезли до Москви – на той момент не було.

Цікавий факт:

Роман Сущенко у російській в’язниці багато малює. Свої твори він передає на волю: дарує членам своєї родини, адвокату чи друзям.

5 жовтня 2018 року відбулася виставка робіт Сущенка в агенції «Укрінформ», кореспондентом якої він є.

А в липні 2019 року у столиці Чехії Празі відкрили вуличну виставку робіт Романа Сущенка.

Серед матеріалів, які Сущенко використовує для малювання за ґратами – чорнила, цибуля, чай, кисіль і кетчуп.

Адвокат: Марк Фейгін

Цитати:

«Довелося пережити культурний шок, пов’язаний насамперед не з умовами та «принадами» переміщення за примусом (вагон «столипін», антисанітарія, таргани розміром із сірникову коробку, всюдисущі гризуни всіх мастей, цвіль, вологість, непроглядна темрява, недоїдання і холод), а зі ставленням до людей, що змінили за рішенням суду свій соціальний статус».

«Хочеться бачити десятки, сотні незнайомих облич. Як у спеку, відчуваючи спрагу, пити склянку за склянкою прохолодну воду. Поки не відчуєш на собі ув’язнення, неможливо його уявити. Думаєш, з’явився час читати, розмірковувати, все не так страшно. Але це страшно, тривожно страшно».

(З листів на волю)