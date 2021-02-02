«112 Україна», Zik і NewsOne відреагували на санкції

Телеканали «112 Україна», Zik і NewsOne, власником яких є соратник проросійського політика Віктора Медведчука Тарас Козак, розкритикувало санкції, запроваджені проти них 2 лютого.

«Влада в особі президента України Володимира Зеленського ухвалила рішення щодо знищення трьох опозиційних телеканалів. Рада національної безпеки та оборони ухвалила рішення щодо закриття трьох телеканалів. Діючи за прямою вказівкою президента, РНБО за надуманим приводом заборонила діяльність телеканалів медіахолдингу «Новини», – йдеться в заяві, розміщеній на сайті телеканалу «112 Україна».

Рішення про санкції автори заяви назвали «політичною розправою над невгодними ЗМІ».

«Ми вважаємо, що влада, у якої немає ні найменшого приводу говорити про успіхи, залишає в ефірі тільки зручні канали, які будуть брехати народу України про «небачені раніше успіхи». Телеканали «112 Україна», NewsOne і ZiK мають намір боротися за своє право мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі», – йдеться в повідомленні.

2 лютого президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони про запровадження санкцій проти народного депутата з фракції «Опозиційна платформа – За життя» Тараса Козака, а також восьми юридичних осіб: це телеканали «112 Україна», NewsOne, Zik і регіональні мовники каналу «112 Україна».

Санкції запроваджені на п’ять років, повідомила пресслужба президента.