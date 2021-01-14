Нацрада перевірить телеканал Newsone через заяви журналіста Піховшека

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення призначила позапланову перевірку телеканалу Newsone щодо можливого розпалювання ворожнечі гостем її ефіру В’ячеславом Піховшеком. Про це сайт регулятора повідомив 14 січня.

«Перевірку Національна рада призначила на основі моніторингу ефіру телеканалу за 4 січня цього року. Цього дня мовник із 21:00 наживо транслював передачу «Епіцентр української політики» (ведуча Д. Панченко) за участі гостя – заслуженого журналіста України, телеведучого, аналітика В. Піховшека… Висловлювання В. Піховшека про необхідність захисту російськомовного населення країни, а також ту частину населення країни, яка вважає себе приналежною до української нації і є носієм державної мови, мають ознаки порушення ліцензіатом вимог абзаців четвертого та шостого частини другої статті 6, пунктів а) та в) частини першої статті 59 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» і частини першої статті 28 Закону України «Про інформацію», – вказано в повідомленні.

У Нацраді вказують, що «висловлювання В. Піховшека мають ознаки безпосередніх та опосередкованих закликів до ненависті і нетерпимості, розпалення міжнаціональної ворожнечі, зокрема через заклики до створення у неправовий спосіб соціальних та громадських організацій за ознаками агресивного протиставлення («убеждать наших идеологических врагов, это уже не противники, а враги») «російськомовного суспільства» всім іншим соціальним і мовним групам, які проживають в Україні».

У період із 8 до 19 лютого Newsone перевірять на дотримання законодавчих норм, які забороняють поширення закликів до ворожнечі, ненависті, а також пропаганди зверхності або неповноцінності осіб за ознаками їх релігійних переконань, ідеології, належності до тієї чи іншої нації або раси, фізичного або майнового стану, соціального походження.

Також Національна рада звернеться до Комісії з журналістської етики та Уповноваженого із захисту державної мови з проханням надати висновки щодо дотримання у передачі «Епіцентр української політики» професійних етичних стандартів журналіста, а також вимог чинного законодавства України.