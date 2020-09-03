Доступність посилання

Sister Sites
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
03 вересня 2020, Київ 19:18
Новини | Свобода слова

Нацрада позбавила радіо «Прямий FM» ліцензії на мовлення

Член Нацради Олег Черниш наголосив, що за відсутність мовлення протягом року з дати видачі ліцензії українське законодавство передбачає санкцію у вигляді позбавлення ліцензії

Національна рада з питань телебачення та радіомовлення позбавила радіо «Прямий FM» ліцензії на мовлення.

Під час засідання член Нацради Олег Черниш наголосив, що за відсутність мовлення протягом року з дати видачі ліцензії українське законодавство передбачає санкцію у вигляді позбавлення ліцензії, передає агентство «Інтерфакс-Україна».

«5 канал» повідомив, що претензії Нацради полягали у тому, що радіо отримало ліцензію на мовлення у шістьох населених пунктах, але вчасно змогло запуститися лише в чотирьох. Представники каналу пояснювали, що це відбулося по незалежних від них причинах та заявляли, що вони повідомляли про це Нацраду.

Головна продюсерка телеканалу «Прямий» Світлана Орловська перед ухваленням рішення заявляла, що не очікує позитивного рішення Національної ради, оскільки системний тиск на канал триває давно.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG