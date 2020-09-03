Нацрада позбавила радіо «Прямий FM» ліцензії на мовлення

Національна рада з питань телебачення та радіомовлення позбавила радіо «Прямий FM» ліцензії на мовлення.

Під час засідання член Нацради Олег Черниш наголосив, що за відсутність мовлення протягом року з дати видачі ліцензії українське законодавство передбачає санкцію у вигляді позбавлення ліцензії, передає агентство «Інтерфакс-Україна».

«5 канал» повідомив, що претензії Нацради полягали у тому, що радіо отримало ліцензію на мовлення у шістьох населених пунктах, але вчасно змогло запуститися лише в чотирьох. Представники каналу пояснювали, що це відбулося по незалежних від них причинах та заявляли, що вони повідомляли про це Нацраду.

Головна продюсерка телеканалу «Прямий» Світлана Орловська перед ухваленням рішення заявляла, що не очікує позитивного рішення Національної ради, оскільки системний тиск на канал триває давно.