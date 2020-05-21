Нацрада перевірить «1+1» через показ в ефірі карти України без Криму

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення проведе перевірку ТОВ «Телерадіокомпанія «Студія 1+1» через показ в ефірі карти України без окупованого Росією Криму.

Зазначається, що відповідне рішення ухвалили на засіданні 21 травня у відповідь на звернення Служби безпеки України.

«У своєму листі Служба безпеки України звернулася до регуляторного органу щодо факту показу телеканалом карти України без окупованого Криму. Моніторингом Національної ради 13 квітня зафіксовано розміщення у випуску новин «ТСН», у сюжеті «Обвал цін» (о 20:25), мапи України без окупованої Автономної Республіки Крим із посиланням на карту нашої країни, оприлюднену на інтернет-сторінці міжнародної організації «Nord Pool Spot». Це – енергетична європейська біржа, яка здійснює продаж електроенергії в країнах Європи (Норвегія)», – мовиться у повідомленні.

Як зазначили у Нацраді, канал порушив два пункти частини першої статті 59 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», якими телерадіоорганізацію зобов’язано дотримуватися законодавства України та вимог ліцензії і поширювати об’єктивну інформацію.

Перевірку планують провести після завершення карантину.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.