Нацрада звернулася до «1+1» та NewsOne через «секретні лабораторії США в Україні»

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення звернулася до телеканалів «1+1» та NewsOne через інформацію про «секретні лабораторії США в Україні», повідомила голова Нацради Ольга Герасим’юк.

«Ми мали нещодавно величезну хвилю обговорень щодо цих так званих «секретних лабораторій», які нібито працюють в Україні. Запущена ця хвиля дуже давно, починаючи ще коли угода з американськими дослідниками в Грузії завершувалася. Тоді Росія запускала ці фейки. Цього року в грудні добігає кінця термін угоди співпраці з дослідниками в Україні і, відповідно, була запущена ця хвиля», – пояснила Герасим’юк під час засідання.

За її словами, ця інформація була підхоплена кількома українськими телекомпаніями.

«На превеликий жаль, це було підхоплено кількома компаніями, викликала величезне обурення та стилістика, у якій це відбувалося, у трансляціях на «1+1», NewsOne. Відповідно, ми отримали від знаної та авторитетної компанії, як StopFake, спростування тих тез, які запускалися в ефір... Ми звертаємося з листами до названих мною компаній щодо цього явища, яке ми всі спостерігали», – додала Герасим’юк.

Вона зазначила, що сьогодні Нацрада передає до комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики внести зміни до законодавства, оскільки наразі регулятор не має достатньо повноважень для протидії дезінформації.

27 квітня у програмі «Секретні матеріали» на телеканалі «1+1» йшлося про те, що в Україні нібито «секретно» працюють біологічні лабораторії США, які можуть бути причетні до розробки бактеріологічної зброї і спалахів хвороб.

Перед цим на сайті партії «Опозиційна платформа – За життя» з'явилося звернення лідера цієї політсили Віктора Медведчука до президента, а також до керівників МОЗ, Служби безпеки і голови уряду з вимогою надати інформацію про «роботу в Україні 15 військових біолабораторій США».

6 травня представник Державного департаменту США Джордж Кент заявив, що телеканал «1+1» у своєму матеріалі про «американські біолабораторії» в Україні повторив російський фейк.

Інформація стосовно програми боротьби з біологічною загрозою Міністерства оборони США є публічною. У жовтні 1993 року був створений Український науково-технологічний центр.

«Програма боротьби з біологічною загрозою Міністерства оборони США працює в Україні разом з українським урядом над забезпеченням консолідованого і захищеного зберігання збудників хвороб та загрозливих токсинів у відповідних державних установах, так щоб при цьому можна було проводити мирні дослідження та розробляти вакцини», – пояснює посольство США суть програми.

В УНТЦ беруть участь Азербайджан, Європейський союз, Грузія, Молдова, Україна, США та Узбекистан.