Представник Держдепартаменту США: «1+1» повторив російський фейк про американські біолабораторії

Представник Державного департаменту США Джордж Кент заявляє, що телеканал «1+1» повторив російський фейк, показавши матеріал про нібито роботу «американських біолабораторій» в Україні.

Про це Кент, який є заступником помічника державного секретаря США в Бюро європейських і євразійських питань Державного департаменту США, заявив 6 травня у ході онлайн-дискусії «Зміцнення відносин США зі Східною Європою під час пандемії».

«Питання з українським телеканалом «1+1», власником якого є олігарх Коломойський, я певен, зазвичай він має на меті виявляти дезінформацію, що надходить із Росії, і, за неприємною іронією, вони повторили російську дезінформацію … щодо лабораторій. Це історія, яку запустив в Україні Віктор Медведчук, … українець, навчений у КДБ юрист, у 1970-х роках він попросив засудити свого клієнта Василя Стуса, поета й дисидента, до ГУЛАГу в Сибіру, так що люди знають, хто такий Віктор Медведчук, ще з 1970-х. І коли приватна станція повторює брехню, це потенційно становить порушення журналістської чесності», – сказав Кент.

«Думаю, це не питання американської політики, яке має порушуватися з урядом про те, що робить приватний засіб інформації», – додав він, відповідаючи на питання, чи Держдепартамент висловлював занепокоєння з приводу цього безпосередньо владі України.

Кент також наголосив на важливості того, щоб незалежні засоби інформації в кожній країні отримували об’єктивну й точну інформацію.

27 квітня у програмі «Секретні матеріали» на телеканалі «1+1» йшлося про те, що в Україні нібито «секретно» працюють біологічні лабораторії США, які можуть бути причетні до розробки бактеріологічної зброї і спалахів хвороб.

Перед цим на сайті партії «Опозиційна платформа – За життя» з'явилося звернення лідера цієї політсили Віктора Медведчука до президента, а також до керівників МОЗ, Служби безпеки і голови уряду з вимогою надати інформацію про «роботу в Україні 15 військових біолабораторій США».