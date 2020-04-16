НАТО має «групи підтримки» для протидії інформаційним атакам Росії – посол США в альянсі

У НАТО стурбовані дезінформацією з приводу коронавірусу, яку поширюють Росія й Китай. Про це заявила посол США в НАТО Кей Бейлі Гатчісон, відповідаючи на питання Російської служби «Голосу Америки».

«Вони поширюють неправдиві повідомлення про те, що цей вірус виник або в Європі, або в Сполучених Штатах, залежно від того, яке видання виступає провідником дезінформації, – каже Кей Бейлі Гатчісон. – Ці дії є частиною гібридної кібервійни, яку ми постійно бачимо, щодо НАТО, не лише спроб посіяти невдоволення, але і намагань дискредитувати наших лідерів у той час, коли наші суспільства повинні звертатися до керівництва за захистом і допомогою, які їм потрібні».

Під час пандемії не зникли і більш традиційні загрози, як, наприклад дезінформація Росії, спрямована проти нових членів альянсу.

Посол США в НАТО повідомила, що НАТО має «групи підтримки у боротьбі з гібридними загрозами», які можуть бути відправлені до країн, що переживають інформаційні атаки, зокрема, з боку Росії.

У нас є команди підтримки у боротьбі з гібридними загрозами. Перша така група була відправлена до Чорногорії

«Кампанія дезінформації щодо Північної Македонії й інших країн Західних Балкан триває протягом тривалого часу, тому що Росія, зокрема, дійсно намагалася утримати Північну Македонію від прагнення стати членом НАТО. І коли вступ уже відбувся, вона продовжувала проштовхувати дезінформацію до Північної Македонії… У нас є команди підтримки у боротьбі з гібридними загрозами. Перша така група була відправлена до Чорногорії, і я думаю, що така можливість доступна і для Північної Македонії – щоб допомогти медіа цієї країни відбити цю кампанію дезінформації», – каже посол.

Надзвичайна телеконференція міністрів оборони країн НАТО відбулася 15 квітня. Окрім теми дезінформації, міністри обговорили логістику і взаємодопомогу країн альянсу в боротьбі з поширенням нового коронавірусу.