НАТО обговорить онлайн нарощування Росією сил у Криму та дезінформацію під час пандемії

НАТО збирається на онлайн засідання, щоб обговорити перед виклики світовою системою безпеки, економічну кризу через пандемію та дезінформацію щодо коронавірусу.

Міністри оборони членів Альянсу зустрінуться онлайн 15 квітня. Про це повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столбентерг.

Серед питань, які будуть обговорюватися, зокрема:

ситуація на сході України,

нарощування Росією військового потенціалу в анексованому Криму

та на кордоні з Україною.

«Криза коронавірусу торкнулася всіх нас, але вона не прибрала виклики з безпеки, які стояли перед нами до кризи», – сказав Столтенберг.

Росія продовжує підтримувати сепаратистів Україні. Ми спостерігаємо надзвичайне нарощування ними військових сил



«Ми бачимо, що Росія продовжує підтримувати сепаратистів у східній Україні. Ми спостерігаємо надзвичайне нарощування військових сил у Криму і ми бачимо їхню присутність у Чорному морі.

Це частина викликів з питань безпеки, які стоять зараз перед нами», – додав він.

За словами генерального секретаря Альянсу, НАТО збільшило свою присутність на землі у регіоні Чорного моря в рамках програми Tailored Forward Presence у Румунії, а також у повітрі та в морі.

«Ми також тісно співпрацюємо з країнами-партнерами у регіоні Чорного моря - з Україною та Грузією», - додав він.

Міністри оборони НАТО на засіданні 15 квітня обговорять також стримування та оборону країн НАТО, як підтримувати місії та операції альянсу впродовж пандемії.

На порядку денному зустрічі НАТО також – важливість протидії дезінформації.

Деякі урядові і неурядові сили намагаються використати пандемію, щоб поширити неправдиву і шкідливу інформацію



«Ми спостерігаємо, як деякі урядові і неурядові сили намагаються використати пандемію, щоб поширити неправдиву і шкідливу інформацію. І намагаються розділити нас. Союзники мають тісно співпрацювати, щоб ідентифікувати, відстежити і викрити їхні зусилля. Відкриті та прозорі ЗМІ є найкращою опорою від дезінформації та пропаганди», – заявив Єнс Столтенберг, генеральний секретар НАТО.

«Найкраща зброя, яку ми маємо проти дезінформації, це вільні, відкриті і незалежні ЗМІ. То ж те, що роблять журналісти, це дуже важливо. Особливо у час таких важких криз, в якій ми перебуваємо зараз», – додав очільник Північноатлантичного альянсу.​

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