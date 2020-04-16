НАТО зберігає оперативну готовність в умовах боротьби з коронавірусом – Столтенберґ

Епідемія коронавірусу не зменшує загрози для безпеки, навпаки, потенційні противники намагатимуться використати ситуацію для просування своїх інтересів. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ за підсумками відеоконференції міністрів оборони країн НАТО, повідомили у Пентагоні.

Столтенберґ зазначив, що обстановка в плані безпеки в Афганістані і Іраку залишається нестабільною, і Росія залишається загрозою.

«Ми повинні продовжувати стримувати та захищати, тому що наша основна місія залишається незмінною: забезпечити мир і стабільність. Хоча ми продовжуємо вживати всіх необхідних заходів для захисту наших збройних сил (в умовах пандемії, – ред.), наша оперативна готовність залишається незмінною, а наші сили залишаються готовими, пильними і готовими відреагувати на будь-яку загрозу», – наголосив Генеральний секретар НАТО.

Альянс також обговорив захист від дезінформації стосовно коронавірусу. Представники США заявили, що Росія використовує кризу в своїх цілях і хоче, щоб Сполучені Штати відмовилися від НАТО і послабили альянс.

Столтенберґ наголосив, що Альянс протиставляє фейкам факти і конкретні дії, а також ще тісніше співпрацює з союзниками, щоб викривати дезінформацію та вживати рішучих заходів.