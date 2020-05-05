«Захід контролює Ситника», «медична реформа за підтримки Заходу – геноцид»: ключові антизахідні наративи минулого тижня

(Рубрика «Точка зору»)

«Інтерньюз-Україна» і UkraineWorld.org

ГО «Інтерньюз-Україна» та UkraineWorld.org продовжують публікувати регулярний моніторинг антизахідних наративів в Україні, спрямованих на підрив довіри до демократії та інтеграції України до ЄС і НАТО, публікують регулярні щотижневі та щомісячні звіти, а також висвітлюють конкретні меседжі, щойно вони з'являються.

Із 27 квітня до 4 травня в інформаційному просторі України найбільш поширеними були такі антизахідні наративи:

«Захід захищає та контролює голову НАБУ Артема Ситника»;

«Захід підтримував медичну реформу, яка виявилась геноцидом проти українців»;

«ЄС використовує Україну та українських заробітчан»;

«США здійснювали експерименти на людях в Україні».

Розглянемо ці наративи детальніше:

«Захід контролює НАБУ через його керівника Артема Ситника»

Наратив про те, що «Захід контролює призначення на посади у ключових державних установах України», циркулював і минулого тижня. Цього разу меседжі зосередилися навколо голови Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артема Ситника. Зокрема, йшлося про його можливе звільнення Верховною Радою після того, як Сарненський районний суд та Рівненський апеляційний суд визнали Ситника винним у корупції.

Сайт Lenta.ua написав, що «абсолютное большинство изданий и лиц», які намагаються захистити Ситника, пов'язані з «организациями, замыкающимися на двух структурах – посольстве США в Украине и фондах американского предпринимателя Джорджа Сороса». «Cтоит признать, что «антикоррупционеры» получают деньги от американского правительства и частных фондов лишь благодаря тому, что в Украине был запущен эксперимент с созданием антикоррупционных органов», — йдеться у статті. На цю ж статтю також посилалися в ефірі телеканалу ZIK, який перебуває під впливом Віктора Медведчука.

Народний депутат від партії «Слуга народу» та популярний блогер від команди Ігора Коломойського Олександр Дубінський написав у своєму Facebook, що голова місії МВФ в Україні Рон ван Роден застеріг Офіс президента проти звільнення Ситника. «Коррупционеры очень дороги и милы сердцу МВФ в Украине. А мы, как банановая республика, даже возразить ничего не можем», – стверджує Дубінський. Минулого тижня він також з'явився в ефірі телеканалу «112 Україна» й підкреслив, що Ситника «контролюють» люди з посольства США в Україні, які «тримають» його на гачку та «використовують» для боротьби з інакомисленням.

«Реформа охорони здоров'я, яку підтримує Захід, є геноцидом проти українців»

22 квітня міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що багато лікарень в Україні недофінансовані через другий етап реформи охорони здоров'я.

Соратник українського експрезидента-втікача Віктора Януковича та прем'єр-міністр України у 2010-2014 роках Микола Азаров використав цю заяву для просування наративу про реформу охорони здоров'я як «геноцид украинского народа». «Реформы Уляны Супрун (фельдшера из США и потомка нацистского пособника), которая после госпереворота [Євромайдану] долгое время исполняла обязанности министра здравоохранения Украины, практически полностью разрушили медицину страны», – Азаров написав у Facebook. Він додав, що «Украине угрожают десятки других, не менее опасных, чем коронавирус, инфекций».

В ефірі телеканалу «112 Україна» колишня ув’язнена Кремля та в минулому депутатка від партії «Батьківщина» Надія Савченко, яка зараз очолює власну «Суспільно-політичну платформу Надії Савченко», стверджувала, що західні системи охорони здоров'я не завжди ефективні. «В дуже багатьох країнах [страхова медицина] виявилася неефективною. Це показала не тільки світова пандемія [коронавірусу], це було видно і до цього. Медична реформа спрямована не на збереження здоров'я нації, а на збереження здоров'я багатих – тих, в кого є гроші», – підкреслила Савченко.

«ЄС використовує Україну та українців на свою користь»

Андрій Білецький, лідер націоналістичної політичної партії «Національний корпус», під час ток-шоу «Голос народу» на телеканалі «112 Україна» підкреслив, що Європа готується «викупити» всіх українських медичних працівників. «Європа готується до другої хвилі [пандемії коронавірусу]. Вони прямо про це зараз говорять», – зазначив Білецький.

Ця заява химерним чином узгоджується зі словами Андрія Портнова, адвоката із оточення українського експрезидента-втікача Віктора Януковича. Він в ефірі телеканалу NewsOne стверджував, що відпустити українців на роботу за кордон – «унижение» і «неуважение к нашей стране», оскільки українці отримують погану заробітну платню за роботу, яку вони виконують. Окрім того, він сказав, що партнери з ЄС взагалі не виявили солідарності; єдине, на що вони здатні – це організувати чартерний політ для довезення української дешевої робочої сили у свої країни навіть на тлі введених обмежувальних заходів під час пандемії.

Популярний YouTube-блогер Анатолій Шарій стверджував у своєму відео, що український уряд продає своїх громадян європейським країнам як «рабів». «Я не помню, когда еще Украина опускалась так низко [...] Вот такого я не помню», – сказав Шарій.

«США здійснювали експерименти на людях в Україні»

Минулого тижня було продовження наративу про «американські військові біолабораторії в Україні». Цього разу Віктор Медведчук (один із лідерів партії «Опозиційна платформа – За життя») заявив, що «посольство США удалило со своего сайта информацию о биолаборатории предпоследнего уровня защиты, работающей только с человеческими патогенами».

«Создание отдельной лаборатории для человеческих патогенов свидетельствует о проведении экспериментов на людях. И это главная причина создания биолабораторий США в Украине. Это возможность проведения самых опасных исследований, а также исследований на человеке, которые законодательно запрещены в Соединенных Штатах, однако разрешены в Украине – как из-за несовершенства украинского законодательства, так и в большей степени из-за внешнего управления Украиной со стороны США, что позволяет превращать нашу страну в площадку для биологических экспериментов, могильник для токсичных и ядерных отходов и в сырьевой придаток», – стверджував Медведчук.

Як завжди у таких випадках, підконтрольні Медведчуку медіа почали поширювати цю цитату. Наприклад, на каналі «112 Україна» був сюжет про це. Російські медіа також активно поширювали цей наратив.

Примітка. Чому ми робимо це дослідження

За останні роки, особливо після минулорічних виборів, антизахідні та антидемократичні наративи дедалі більше ширяться в українському інформаційному просторі. Вони спрямовані на підрив довіри до демократії та створення страшного образу «Заходу» («Європи», «Америки», «Сороса», «МВФ»), який намагається знищити суверенітет України. Такі наративи, як правило, поширюють російські та проросійські інформаційні джерела. Однак тепер до них приєднуються все більш помітні «реваншистські» політики епохи українського експрезидента Віктора Януковича (Андрій Портнов, Олена Лукаш тощо); сили, близькі до олігарха Ігора Коломойського та навіть колишньої прозахідної «королеви помаранчевої революції» Юлії Тимошенко. ГО «Інтерньюз-Україна» та UkraineWorld.org у співпраці з SemanticForce and Looqme здійснюють моніторинг таких наративів. Ми публікуємо регулярні щотижневі та щомісячні звіти, а також оперативно висвітлюємо конкретні меседжі, щойно вони з'являються.

Матеріал ГО «Інтерньюз-Україна» і UkraineWorld.org

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода