«Захід скористався коронавірусом», «Сорос контролює правоохоронців»: ключові антизахідні наративи минулого тижня

(Рубрика «Точка зору»)

«Інтерньюз-Україна» і UkraineWorld.org

ГО «Інтерньюз-Україна» та UkraineWorld.org, які регулярно моніторять антизахідні наративи в Україні, спрямовані на підрив довіри до демократії та інтеграції України до ЄС і НАТО, публікують результати своїх досліджень.

Із 21 до 27 квітня в інформаційному просторі України найбільше поширювалися такі антизахідні наративи:

Захід скористався пандемією коронавірусу, відмовив Україні у допомозі;

Захід стоїть за призначенням Саакашвілі;

Сорос контролює правоохоронні органи в Україні;

Російська церква в Україні опинилась під ударом через коронавірус.

«Захід використав поширення коронавірусу, відмовився допомагати Україні»

Наратив про те, що Захід якось причетний до виникнення пандемії коронавірусу, з’явився минулого тижня.

Під час ток-шоу «Міжнародна панорама» на телеканалі «ЗІК» політичний коментатор Дмитро Корнійчук наголосив, що Сполучені Штати знали про коронавірус у Китаї від самого початку. Втім, за його словами, США нічого не зробили, щоби запобігти пандемії, оскільки вона була для них вигідною. «Я очень внимательно смотрел, как она (істерія – ред.) раскручивалась, как она нагнеталась, как подключались мировые СМИ, как подключались вдруг резко заболевшие известные люди», – доводив Корнійчук із натяком, що все це було скоординованою дезінформаційною кампанією.

Водночас у соцмережі Twitter боти поширювали статтю із сайту -«зливного бачка» inforuss.info, яка стверджує, що «Ізраїль злив докази причетності ЦРУ до поширення коронавірусу».

Тим часом активним залишається і наратив про те, що Захід не допомагає Україні у боротьбі з коронавірусом.

В ефірі телеканалу «112 Україна» журналістка та колишня головна редакторка «Радио Вести» Ірина Гаврилова запевняла, що Європа, США, НАТО та міжнародні фінансові установи відмовилися допомагати Україні з початком пандемії коронавірусу. «Вся надежда на меценатов, на помощь неравнодушных людей, на помощь социально ответственных политиков, как тот же Виктор Медведчук. Мы же знаем, какие огромные усилия затрачивает он и семья», – сказала Гаврилова.

«За Саакашвілі стоїть Захід»

22 квітня колишній президент Грузії та ексочільник Одеської обласної державної адміністрації Міхеїл Саакашвілі заявив, що йому запропонували посаду віцепрем'єр-міністра України з питань реформ.

Антизахідні діячі вже називають Саакашвілі одним із ключових людей у «команді Сороса» та вважають його призначення черговим «втручанням США».

Наприклад, на телеканалі «ZIK» народний депутат Ілля Кива («Опозиційна платформа – За життя») заявив таке: «Саакашвили уже долго является не просто представителем группы Сороса в нашей стране, а, я считаю, он давным-давно завербован и является агентом спецслужб Америки». Цей же канал передав історію про те, як Джордж Сорос підтримував Саакашвілі та його рух у Грузії, а також організував захоплення грузинського парламенту у 2003 році.

Аналогічний меседж пролунав від Валентина Землянського, аналітика «альтернативного експертного уряду», в ефірі телеканалу «Наш» (його власник – Євген Мураєв, один із лідерів «Опозиційного блоку») . «Це відлуння Сороса. Він [Саакашвілі] абсолютно залежний від Заходу», – стверджував Землянський.

Гліб Простаков, політичний оглядач і колишній головний редактор журналу «Вести.Репортер», у своєму Facebook переконує, що «Саакашвілі просуває Захід, який розраховує отримати компенсацію за відставку Олексія Гончарука та більшої частини міністрів, які представляли грантові структури, тобто той самий Захід».

Вебсайт «Страна.ua» просуває тезу, що призначення Саакашвілі є частиною угоди між Заходом та українською владою. Як йдеться у статті, колишнього керівника митної служби Максима Нефьодова та колишнього керівника податкової служби Сергія Верланова звільнили минулого тижня, бо Захід уже не вбачав у них користі. Саме тому, мовляв, Захід дозволив звільнити їх в обмін на призначення Саакашвілі. Те саме стосується і Артема Ситника, голови Національного антикорупційного бюро України, якого теж «скоро звільнять».

«Сорос контролює українські правоохоронні органи»

Кілька антизахідних гравців водночас звинуватили Міжнародний фонд «Відродження» у контролі правоохоронних органів України.

Андрій Портнов, адвокат із оточення президента-втікача Віктора Януковича, у своєму Telegram-каналі звернув увагу на те, що «обнаглевший и оборзевший» Міжнародний фонд «Відродження» опублікував інформацію про грант №52948, який передбачає забезпечення громадського контролю формування Державного бюро розслідувань (ДБР). «Вам повезло, что страной управляет шарахающаяся своей тени власть. У меня бы вы уже чемоданы складывали, одновременно покупая билеты на ближайший самолёт», – наголосив Портнов.

Точно такий же наратив озвучив Ілля Кива («Опозиційна платформа – За життя») в ефірі телеканалу «ZIK». Кива стверджував, що «фонд Сороса» безпосередньо фінансує Державне бюро розслідувань (ДБР).

«Російську церкву в Україні атакують «томосята», які привезли коронавірус з Європи»

Згідно з наративом, який розповсюджують боти в твітері, галичани «паскудые», оскільки «сами целыми стадами пёрли вирус из Европы, а теперь решили обвинить в этом Московский патриархат, хотя сами вероотступники окатоличились». Слово «томосята» (аналог до «соросят»?) також використовується для опису людей із Західної України, які нібито підтримували Томос. Це може бути кампанія із відбілювання дій російської церкви в Україні, через яку чимало вірян опинились в небезпечній ситуації на Великдень.

Від авторів:

За останні роки, особливо після минулорічних виборів, антизахідні та антидемократичні наративи дедалі більше ширяться в українському інформаційному просторі. Вони спрямовані на підрив довіри до демократії та створення страшного образу «Заходу» («Європи», «Америки», «Сороса», «МВФ»), який намагається знищити суверенітет України. Такі наративи, як правило, поширюють російські та проросійські інформаційні джерела. Однак тепер до них приєднуються все більш помітні «реваншистські» політики епохи експрезидента Віктора Януковича (Андрій Портнов, Олена Лукаш тощо); сили, близькі до олігарха Ігора Коломойського та навіть колишньої прозахідної «королеви помаранчевої революції» Юлії Тимошенко. ГО «Інтерньюз-Україна» та UkraineWorld.org у співпраці з SemanticForce and Looqme моніторять такі наративи. Ми публікуємо регулярні щотижневі та щомісячні звіти, а також оперативно висвітлюємо конкретні меседжі, щойно вони з'являються.

Матеріал ГО «Інтерньюз-Україна» і UkraineWorld.org

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода