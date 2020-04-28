НАТО звинувачує Росію та Китай у кампанії дезінформації щодо COVID-19

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ звинуватив Китай і Росію в поширенні дезінформації про протидію пандемії коронавірусної інфекції. Про це Столтенберґ говорив 27 квітня на зустрічі з журналістами у форматі телеконференції, участь у якій взяв і кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк.

«Російські та китайські представники стверджували, що союзники по НАТО не підтримують один одного у протидії пандемії COVID-19, що наші країни не здатні захищати своїх людей похилого віку і що союзники по НАТО відповідальні за поширення вірусу. У нас є кілька прикладів заяв, зроблених у Москві та Пекіні, які не відповідають дійсності і при цьому є спробами завдати шкоди союзницьким зв’язкам між країнами НАТО», – твердить Єнс Столтенберґ.

«На недавній телеконференції міністрів оборони всі учасники погодилися нарощувати і прискорювати спільну роботу. Тільки спільними силами ми і можемо забезпечувати доставку хворих через кордони, перевозити матеріали та медичне обладнання. Твердження зворотного – це неправильні твердження», – заявив генеральний секретар альянсу.

Кілька запитань журналістів стосувалися присутності військ НАТО на східному фланзі Північноатлантичного союзу.

Столтенберґ підтвердив, що рішучість НАТО продовжувати розміщення своїх бойових підрозділів на території держав Балтії є безсумнівною. «Це не тільки слова, а й справи. Бойові підрозділи союзників дислоковані в Литві, Латвії, Естонії та Польщі. Авіація НАТО продовжує патрулювання повітряного простору над цими країнами. Триває патрулювання військових кораблів НАТО в Балтійському морі», – відзначив генеральний секретар НАТО.

Кількість зареєстрованих захворілих на COVID-19 увечері 27 квітня перейшла позначку в три мільйони, повідомив Центр системних досліджень при Університеті Джонса Гопкінса. Про перші два мільйони хворих стало відомо 15 квітня. Хвороба забрала життя 208 131 людини. 878 813 пацієнти одужали.

Найбільше хворих виявили в Сполучених Штатах (майже 973 тисячі), Іспанії (близько 230 тисяч) та Італії (близько 200 тисяч).