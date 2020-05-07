Нацрада має перевірити телеканал «1+1» через «секретні лабораторії США в Україні» – Костинський

Національна рада України з питань телебачення та радіомовлення на засіданні 7 травня повинна призначити перевірку телеканалу «1+1», вважає колишній член Нацради Сергій Костинський.

За його словами, це слід зробити «через поширення в «Секретних матеріалах» (одна з програм телеканалу – ред.) від 27 квітня фейка про «секретні біологічні лабораторії США в Україні». «Держдеп США уже заявив, що «1+1» поширив фейк російської пропаганди», – відзначив Костинський.

Представник Державного департаменту США Джордж Кент 6 травня заявив, що телеканал «1+1» повторив російський фейк, показавши матеріал про нібито роботу «американських біолабораторій» в Україні.

Про це Кент, який є заступником помічника державного секретаря США в Бюро європейських і євразійських питань Державного департаменту США, сказав в онлайн-дискусії «Зміцнення відносин США зі Східною Європою під час пандемії».

27 квітня у програмі «Секретні матеріали» на телеканалі «1+1» йшлося про те, що в Україні нібито «секретно» працюють біологічні лабораторії США, які можуть бути причетні до розробки бактеріологічної зброї і спалахів хвороб.

Перед цим на сайті партії «Опозиційна платформа – За життя» з'явилося звернення лідера цієї політсили Віктора Медведчука до президента, а також до керівників МОЗ, Служби безпеки і голови уряду з вимогою надати інформацію про «роботу в Україні 15 військових біолабораторій США».