Нацрада перевірить «Еспресо» через трансляції Радіо Свобода та «ВВС News Україна», канал заявляє про тиск

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення 21 травня повідомила, що позапланово перевірить телеканал «Еспресо» щодо частки національного аудіовізуального продукту «у зв’язку із зафіксованими ознаками порушень умов ліцензій».

«11 травня 2020 року в ефірі телеканалу «Еспресо» моніторингом зафіксовано трансляцію програм/передач іноземного виробництва загальним обсягом 1 год. 11 хв./добу (4,93% від загального обсягу мовлення). Так, з 0:09 до 0:38 (із повтором з 07:35 до 08:04) транслювалося Радіо Свобода, а з 21:00 до 21:14 − «ВВС NEWS Україна». Це є ознакою порушення частини сьомої статті 27, частини восьмої статті 28 і пункту а) частини першої статті 59 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», оскільки ліцензіатом зменшено мінімальну частку національного аудіовізуального продукту, якого за ліцензією має бути не менше 24 год./добу (100%)», – йдеться в повідомленні Нацради.

Водночас телеканал «Еспресо» назвав призначення перевірки тиском на канал.

«Співпраця телеканалу «Еспресо» та Радіо Свобода розпочалася ще з часів Майдану і триває до сьогодні. Програми Радіо Свобода знімаються в Україні і не є програмами іноземного виробництва. З 2014 року телеканал «Еспресо» проходив кілька планових перевірок Нацради і жодних зауважень з приводу цих програм у Нацради не було. Зміну підходу державного регулятора до сітки незалежного інформаційного мовника ми пов'язуємо лише зі зміною політичного режиму в країні, що є ознакою початку політичних репресій», – йдеться у заяві каналу.

«Еспресо» також вказує, що телеканал 16 березня звернувся до Нацради з заявою внести зміни до ліцензії, пов’язані з показами програм іноземного виробництва, якими є також програми української служби BBC, але за понад два місяці не отримав відповіді.

«Дії телеканалу, які Нацрада вважає порушенням, зумовлені порушеннями закону, які допустила сама Нацрада. Якби заява була розглянута вчасно, як того вимагає закон, очевидно, що ніякого «порушення», про яке згадує Нацрада, не було... Коли Нацрада в прес-релізі каже, що програми української служби Радіо Свобода і «ВВС NEWS Україна» є «програмами іноземного виробництва», це зайвий раз демонструє, що Нацрада вже без перевірки визнала телеканал порушником», – йдеться у заяві.

Також телеканал Еспресо вказує: «Давно вже минули часи СРСР, коли за слухання програм Радіо Свобода та ВВС репресували. Ми закликаємо Нацраду припинити незаконний тиск, спрямований на протидію поширення в українському інформаційному просторі демократичних цивілізаційних цінностей».

Нацрада з питань телебачення і радіомовлення заявила, що виконання регулятором наглядових повноважень не повинно трактуватися телеканалом як тиск.

«Зважаючи на хвилю звинувачень з політичним підтекстом, викликану призначенням позапланової перевірки «Еспресо», Національна рада вважає за необхідне звернути увагу на той факт, що виконання регулятором своїх наглядових повноважень не повинно трактуватися ліцензіатом як певний тиск на нього. Національна рада як єдиний конституційний, колегіальний орган діє в межах визначених законом повноважень і, виявивши ознаки порушень, має право призначати перевірку. Сама перевірка має на меті встановити факти, які в подальшому можуть підтвердити наявність або відсутність порушень. У разі визнання факту порушення до ліцензіата може бути застосовано санкцію «оголошення попередження. Водночас, регулятор не може закривати очі на виявлені факти і тільки після проведення перевірки може визначитися – є порушення чи нема», – заявила Нацрада.

Телеканал «Еспресо» транслює у своєму ефірі програму виробництва Радіо Свобода під назвою «Суботнє інтерв’ю».

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