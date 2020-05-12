Зеленський включив речницю «Кварталу 95» до складу Нацради з питань телебачення

Голова пресслужби студії «Квартал 95» Тетяна Руденко стала членкинею Національної ради з питань телебачення і радіомовлення – відповідний указ президента Володимира Зеленського оприлюднений 12 травня.

Про призначення Руденко повідомляє і сама Національна рада.

«Згідно зі статтею 4 Закону України «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення» повноваження члена Національної ради починаються з дня його призначення і тривають п’ять років, за винятком випадків, передбачених цим Законом», – повідомляє пресслужба регулятора.

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Досі Тетяна Руденко очолювала пресслужбу студії «Квартал 95», засновником якої є Володимир Зеленський.

5 березня Володимир Зеленський достроково припинив повноваження чотирьох членів Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, призначених за його квотою, і перепризначив двох із них.

Згідно із законодавством, Національна рада з телебачення і радіомовлення складається з восьми осіб: чотирьох призначає Верховна Рада, чотирьох – президент.

Закон передбачає, що президент має призначити нового члена Нацради протягом одного місяця з дня припинення повноважень попереднього.