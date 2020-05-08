СБУ закликала не поширювати фейки щодо «американських лабораторій» в Україні

Служба безпеки України закликала не поширювати фейкові новини про нібито діяльність на території України американських військових біологічних лабораторій.

«На території України не діють жодні іноземні біологічні лабораторії. Заяви, які останнім часом лунають від окремих політиків, не відповідають дійсності та є свідомим викривленням фактів. По-друге, співпраця між Україною та США у напрямі протидії біологічному тероризму відбувається виключно в межах українського законодавства і в інтересах України. Із 1993 року діє угода щодо надання допомоги нашій державі у ліквідації стратегічної ядерної зброї та запобіганні розповсюдження зброї масового знищення.... У межах цієї Угоди було модернізовано (проведено ремонтні роботи, оновлено обладнання, закуплено витратні матеріали тощо) низку державних лабораторій, розташованих в Одеській, Харківській, Львівській, Київській, Вінницькій, Херсонській, Дніпропетровській областях», – заявили в СБУ.

У спецслужбі наголосили, що ці лабораторії фінансуються з держбюджету, підпорядковані МОЗ і Державній службі України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

«СБУ забезпечує захист об’єктів критичної інфраструктури та перевіряє діяльність наукових установ і підприємств біологічної небезпеки. Тож заходи з охорони та збереження колекцій штамів патогенів забезпечено на належному рівні. Випадковий або навмисний несанкціонований доступ до них сторонніх осіб унеможливлено... У зв’язку з цим закликаємо політиків не поширювати неправдиву інформацію про існування іноземних біологічних лабораторій на території України і дбати про інтереси країни, а не про власні рейтинги», – додали в СБУ.

27 квітня у програмі «Секретні матеріали» на телеканалі «1+1» йшлося про те, що в Україні нібито «секретно» працюють біологічні лабораторії США, які можуть бути причетні до розробки бактеріологічної зброї і спалахів хвороб.

Перед цим на сайті партії «Опозиційна платформа – За життя» з’явилося звернення лідера цієї політсили Віктора Медведчука до президента, а також до керівників МОЗ, Служби безпеки і голови уряду з вимогою надати інформацію про «роботу в Україні 15 військових біолабораторій США».

6 травня представник Державного департаменту США Джордж Кент заявив, що телеканал «1+1» повторив російський фейк, показавши матеріал про нібито роботу «американських біолабораторій» в Україні.