«В Україні зростає загроза реваншу» – звернення учасників Революції гідності

Владу України на чолі з президентом Володимиром Зеленським застерігають «від намірів наступу проти ідеалів Майдану та європейського вибору України». Про це йдеться у зверненні учасників Революції гідності, яке на даний час підписали майже 200 осіб і понад 10 організацій.

«В Україні зростає загроза реваншу. Влада кидає виклик захисникам України від російської агресії. За ґратами залишаються безпідставно заарештовані добровольці. Планомірно розширюється коло сфабрикованих справ проти лідерів та учасників Революції Гідності. За мовчазної і прихильної згоди влади нахабніють проросійські сили і прямі агенти Кремля. Свідомо і зухвало чиняться спроби скомпрометувати пам’ять героїв Майдану, переглянути національну історичну та гуманітарну політику. Ігнорується закон про державну мову. Майже до нуля зведено реалізацію курсу України на членство в Європейському Союзі і НАТО», – йдеться у зверненні.

Підписанти закидають нинішній українській владі те, що вона довела державу «до межі масштабної кризи й економічного колапсу».

«В управлінні країною царюють невмілі експерименти та безлад. Ми, учасники Революції Гідності, воїни-захисники України від російської агресії, добровольці та громадські активісти, політики та дипломати, діячі культури та мистецтв, патріоти нашої держави, застерігаємо нинішню владу від намірів наступу проти ідеалів Майдану та європейського вибору України. Революцію Гідності неможливо зупинити… Не випробовуйте волю вільних людей. Реванш не пройде», – наголошується у зверненні.

Серед підписантів звернення – почесний президент Національного університету «Києво-Могилянська академія», учасник Ініціативної групи «Першого грудня», член Стратегічної ради Руху опору капітуляції В’ячеслав Брюховецький, літературознавець, академік НАНУ, міністр культури України (1992–1994), учасник Ініціативної групи «Першого грудня» Іван Дзюба, учасник Ініціативної групи «Першого грудня», співпрезидент «Вааду України», виконавчий віцепрезидент Конгресу національних громад України, член Стратегічної ради «Руху опору капітуляції» Йосиф Зісельс, а також Ескендер Барієв, голова правління Кримськотатарського ресурсного центру, Ігор Козловський, в’язень російських окупантів на Донбасі, релігієзнавець, президент Центру релігієзнавчих досліджень та міжнародних духовних відносин, учасник ініціативної групи «Першого грудня», Ільмі Умеров, заступник голови Меджлісу Кримськотатарського народу, політичний в’язень Кремля.