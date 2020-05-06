Зеленський відповів на петицію з вимогою звільнити Єрмака

Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію з вимогою звільнити і притягнути до кримінальної відповідальності голову Офісу президента Андрія Єрмака.

«Згідно з положенням про Офіс президента України, затвердженим указом президента України від 25 червня 2019 року № 436, керівник Офісу президента України призначається на посаду на строк повноважень президента України і звільняється з посади президентом України (пункт 9)», – йдеться у відповіді.

«Стосовно висловлювань щодо Андрія Єрмака та інших осіб необхідно зазначити, що Державним бюро розслідувань та Службою безпеки України здійснюється досудове розслідування з метою перевірки наявних у ЗМІ фактів. Про результати досудового розслідування буде проінформовано суспільство через засоби масової інформації», – додав президент.

Зеленський також вкотре заявив, що підписаний за результатами засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську 11 березня 2020 року головою його офісу протокол був робочим документом, має «декларативний характер, не легітимізує суб’єктності ОРДЛО, а також не змінює статусу Росії у переговорному процесі в рамках ТКГ».

23 квітня кількість підписів під петицією до президента Володимира Зеленського з вимогою звільнити і притягнути до кримінальної відповідальності голову Офісу президента Андрія Єрмака перевищила необхідні для її розгляду 25 тисяч.

Електронна петиція на сайті Офісу президента містить заклик до президента: «Якщо ви на боці України, то Андрій Єрмак має бути негайно звільнений, а компетентні органи повинні розпочати кримінальні провадження за фактами державної зради і корупції».

Автор петиції на ім’я Олександр Іванов вважає, що «після призначення Андрія Єрмака керівником Офісу президента різко пришвидшився процес капітуляції України перед Росією». Ідеться про підпис Єрмака під документом Тристоронньої контактної групи в Мінську, яким Україна погодилася створити так звану «консультативну раду» з ОРДЛО на рівних, причому Росія, визнана в Україні державою-агресором, була б там лише спостерігачем, як і Німеччина, Франція і ОБСЄ.

«В силу різних обставин цей процес поки вдалося припинити, але Єрмак заявляє, що готовий й надалі втілювати цей антиконституційний план. Тому єдиною гарантією, що він не реалізує цей задум, є його негайна відставка та кримінальна справа за ознаками державної зради», – мовиться в петиції.

Крім того, пише автор, «Андрій Єрмак став уособленням корупції в команді Зеленського. Єрмака та його родича звинувачують в торгівлі державними посадами».

Йдеться про оприлюднення так званих «плівок Єрмака», на яких людина, схожа на брата голови офісу президента Дениса Єрмака (Андрій Єрмак фактично підтвердив, що це його брат), проводить кілька розмов на теми, що сприймаються як можлива торгівля державними посадами.

У перебігу цих розмов обговорюється, зокрема, скільки коштуватиме кандидатові та чи інша посада і як розподілятиметься отриманий прибуток між учасниками схеми, включно з часткою брата нинішнього голови Офісу президента. Обидва брати Єрмаки заперечують, що чинили будь-які корупційні дії.

Раніше перша зі згаданих претензій до Єрмака, а саме підписи представників України під її згодою створити «консультативну раду» з представниками контрольованих Росією ОРДЛО, призвела до оприлюднення іншої петиції з вимогою до Зеленського відкликати ці підписи. Та петиція зібрала необхідні 25 тисяч голосів за лічені дні.

Тоді у Зеленського відкинули цю вимогу, заявивши, що згаданий робочий документ, який підписали представники України, має декларативний характер і не передбачає настання правових наслідків (виникнення зобов’язань сторін), у тому числі «жодним чином не легітимізує суб’єктність ОРДЛО».

Як мовиться на сайті Банкової, електронна петиція, адресована президентові України, розглядається за умови збору на її підтримку не менш як 25 тисяч підписів громадян протягом не більш ніж трьох місяців з дня оприлюднення петиції.