Мовний омбудсмен звільняється після кількох місяців на посаді

Уповноважена із захисту державної мови Тетяна Монахова звільняється після кількох місяців на посаді.

«Треба знайти сили вчасно усвідомити, що двері, які просто намальовані на цегляній стіні, не відчиняються. Але це був яскравий, корисний, незабутній період у житті. Мені здається, за цей час я здобула кілька нових професій», – написала Монахова у Facebook.

В інтерв’ю виданню Opinion вона зазначила, що «так і не дізналася», яка в неї була зарплатня.

«Майже пів року я лише витрачала власні кошти на поїздки з Миколаєва до Києва, винаймання там житла тощо. Без секретаріату неможливо отримати фінансування… За цей період я витратила близько 30 тисяч гривень із сімейного бюджету на свою роботу. Вважаю, відтепер маю повне право святкувати День волонтера», – розповіла Монахова.

27 листопада Кабінет міністрів України затвердив кандидатуру завідувачки кафедри журналістики миколаївського Чорноморського національного університету імені Петра Могили Тетяни Монахової на посаду уповноваженого із захисту державної мови. Посада мовного омбудсмена передбачена законом «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

Вона очікувала, що Офіс мовного омбудсмена повноцінно запрацює лише через пів року, оскільки, зокрема, потрібно було запустити секретаріат та юридичну службу.