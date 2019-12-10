Офіс мовного омбудсмена повноцінно запрацює лише через пів року – Монахова

Офіс мовного омбудсмена повноцінно запрацює лише через пів року, заявила уповноважена із захисту державної мови Тетяна Монахова.

«Перші наші кроки – запустити секретаріат, юридичну службу, і перші пів року підуть на ці процедури», – сказала Монахова.

Також вона нагадала, через два-три роки за умисне ігнорування української мови в публічному просторі в Україні будуть штрафувати. Втім кримінальна відповідальність за порушення мовного закону не передбачена, наголосила Монахова.

«Якою мовою розмовляти з дітьми чи батьками, друзями, писати листи, дописи у соцмережах – це особистий вибір людини. Однак у публічній сфері, коли людина звертається до держави: «Захисти мене, навчи мене, вилікуй мене, дай мені роботу», то тут держава вимагає використання державної мови», – наголосила мовний омбудсмен.

27 листопада Кабінет міністрів України затвердив кандидатуру Тетяни Монахової на посаду уповноваженого із захисту державної мови. Посада мовного омбудсмена передбачена законом «Про забезпечення функціонування української мови як державної».