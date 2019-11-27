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27 листопада 2019, Київ 18:46
Новини | Політика

Тетяна Монахова призначена мовним омбудсменом – Мінкульт

Посада мовного омбудсмена передбачена законом «Про забезпечення функціонування української мови як державної»

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Кабінет міністрів України затвердив кандидатуру Тетяни Монахової на посаду уповноваженого із захисту державної мови, повідомляє Міністерство культури молоді та спорту.

«Кандидатуру завідувачки кафедри журналістики Чорноморського національного університету імені Петра Могили (Миколаїв) внесло Міністерство культури, молоді та спорту України», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що Монахова за освітою – педагог, у 2015 році захистила докторську дисертацію на тему «Сучасні стратегії текстотворення в українській мові».

/**/ /**/ Під час всеукраїнської акції «Мова об'єднує» з нагоди початку дії закону про державну мову. Київ, 16 липня 2019 року
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Мінкульт визначився з кандидатурою на посаду мовного омбудсмена

9 листопада міністр культури, молоді та спорту України Володимир Бородянський повідомив, що визначився з кандидатом на посаду уповноваженого із захисту державної мови, і пообіцяв найближчого тижня внести кандидатуру на розгляд уряду.

Посада мовного омбудсмена передбачена законом «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

/**/ /**/ Фотоколаж
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